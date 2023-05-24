«إيتون» تبدأ تصنيع قواطع الجهد المنخفض محلياً في مصر

أعلنت شركة إيتون الشركة العالمية العاملة في حلول إدارة الطاقة الذكية، اليوم عن بدء عمليات التصنيع لأحدث منتجاتها الكهربائية و حلول الطاقة محلياً في مصر ضمن خطتها للتصنيع في أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا بالتعاون مع شركائها الإقليميين.

وأضافت الشركة في تصريحات صحفية أنها تهدف من هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة إيتون كشركة مصنعة و”مصدر واحد” للقواطع الكهربائية ولوحات التوزيع ذات الجهد المنخفض لجميع عملائها في الشرق الأوسط وأفريقيا، بما في ذلك المستخدمين النهائيين وشركات الهندسة والمقاولات والبناء والمشتريات.

وكشفت عن دراسة أُعدت مؤخراً تتوقع من وصول حجم سوق القواطع الكهربائية في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا إلى 10.58 مليار دولار أمريكي في عام 2023، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.4٪ في الفترة بين عامي 2023 وَ 2030. تأتي هذه التوقعات كنتيجة لزيادة الطلب على حلول ومعدات الطاقة بما يتلاءم مع الزيادة المرتفعة في عدد السكان.

وتنفيذاً لهذه المبادرة صنعت إيتون أولى طلبياتها من حلول xEnergy و معدات التوزيع الكهربائية بشكلٍ محلي ضمن مرافق التصنيع المركزية المتواجدة في كل من جمهورية مصر العربية و الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وستسهم إيتون، من خلال مرافق التصنيع المركزية هذه، في دعم المشروعات المحلية و مساعدة العملاء بشكل كبير على تقليل المهل الزمنية المطلوبة للمشروع مما ينعكس إيجاباً على تحسين خدمة العملاء و زيادة المرونة بشكل أفضل.

وتعليقاً على هذه المبادرة، قال أشرف يحيى، المدير العام لدى إيتون الشرق الأوسط: “ستمكننا هذه المبادرة الجديدة بالتعاون مع شركائنا المحليين الموثوقين من خدمة عملائنا بشكل أفضل و تخصيص المنتجات الكهربائية بما ينسجم مع متطلبات المشروع ومعالجة تحديات إدارة الطاقة الأكثر أهمية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومصر”.

وأضاف يحيى: “تُظهر هذه الخطوة التزامنا الدائم بدعم قطاع تصنيع المعدات الكهربائية على المستوى المحلي مع السعي الدؤوب نحو الوصول إلى منتجات مستدامة تتوافق مع رؤى والتزامات دول المنطقة بتحقيق صافي انبعاثات صفرية”.

وقال علي عويضة، المدير التجاري لدى إيتون الشرق الأوسط: “تعزز هذه الخطوة طموحاتنا في وضع إيتون ضمن الأسواق المهمة في منطقتنا، حيث ستساعدنا خبرة شركائنا الكبيرة في مجال التصنيع الكهربائي في تعزيز تواجد حلولنا ضمن أسواق معنية مما يخدم الصناعة ويعود بالفائدة والنمو التجاري لكلا الطرفين”.

الجدير بالذكر أنه ومع بداية عام 2023، افتتحت “إيتون الشرق الأوسط” أول مركز مخصص لتعزيز تجربة العملاء على صعيد الشرق الأوسط، ضمن مقرها الإقليمي في دبي، الإمارات العربية المتحدة.

ويعرض مركز تجربة المتعاملين العديد من منتجات إدارة الطاقة الذكية والتحكم في الطاقة وأنظمة الطاقة الحرجة وجودة الطاقة والأمن والسلامة وتطبيقات النفط والغاز والمرافق. وسيستفيد المتعاملون من جميع أنحاء المنطقة أيضاً من التدريب العملي على المنتجات، إضافة إلى معالجة الفجوات المعرفية من خلال التدريب المصمم للمهندسين الخبراء والجدد.