«إيتل» تنضم لمصنعى الهواتف محلياً و«سامسونج» تبدى رغبتها

انضمت شركة «إيتل» التابعة لمجموعة ترانشن جروب الصينية إلى قائمة مصنعى الهواتف الذين بدأوا تجميع أجهزتهم فى مصر.

وقال مصدر حكومى فى قطاع الاتصالات، إن «إيتل» انتهت من إنتاج وتوريد أول دفعة من هواتفها العادية « فيتشر فون» المجمعة محليا داخل مصنع الشركة المصرية لصناعات السيليكون «سيكو تكنولوجي» فى منطقة أسيوط التكنولوجية.

يشار إلى أن ترانشن جروب هى المالكة للعلامات التجارية الثلاث «تكنوموبايل» و«إنفينيكس» و«إيتل»، ووقعت المجموعة العالمية فى وقت سابق بروتوكول تعاون مع سيكو تكنولوجى بهدف استغلال خطوط إنتاج الأخيرة فى تصنيع هواتفها محليا.

وأضاف المصدر لـ«المال» أن قرار ترانشن التوسع فى السوق المصرية يعود إلى رغبتها فى التغلب على ضوابط الاستيراد وحوافز التصنيع المتمثلة فى حزمة تخفيضات جمركية على مكونات الإنتاج.

وأوضح أن مسئولى سامسونج الكورية فى مصر أبدوا رغبتهم فى تصنيع بعض هواتفها لدى مصنع الشركة فى مدينة بنى سويف، وجار دراسة جدوى الفكرة من الناحية الاقتصادية، وذلك فى إطار حرصها على تلبية احتياجات السوق المحلية وفتح قنوات تصديرية جديدة.

وأشار إلى أن الفترة الماضية شهدت عقد اجتماعات بين مسئولى وزارة الاتصالات وومثلى عدد من مصنعى الهواتف للوقوف على التحديات التى يواجهونها فى مختلف مراحل عمليات التصنيع والعمل على حلها، إضافة إلى تلقى مقترحاتهم حول كيفية استغلال الفرص التشغيلية بالمصانع التى تهدف لزيادة حجم الإنتاج وتعميق المكون المحلى.

وفى سياق متصل، كشف المصدر ـ الذى رفض ذكر اسمه ـ عن تبنى وزارة الاتصالات اسراتيجية قومية لتوطين وتعميق صناعة الإلكترونيات وعلى رأسها أجهزة المحمول من خلال تحفيز المصنعين على زيادة الإنتاج الكمى والحد من الاستيراد طبقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف: «هناك تعليمات واضحة من قبل الحكومة ممثلة فى وزارة الاتصالات بدعم مصنعى الإلكترونيات وتذليل العقبات أمامهم، فضلا عن تسهيل إجراءات التسجيل وتراخيص إنشاء المصانع، إضافة إلى دعم عمليات التشغيل بمزيد من التسهيلات الجمركية لشحنات مكونات الإنتاج المستوردة».

وأكد أن اهتمام العديد من شركات الهواتف العالمية بالتوسع فى السوق المحلية يأتى وسط زيادة حجم الفرص الاستثمارية داخل القطاع، تزامنا مع ارتفاع حجم الطلب المحلى على شراء أجهزة الهواتف الذكية فى مختلف الفئات السعرية.

يذكر أن ثلاث شركات هواتف هى «فيفو» و«نوكيا» و«إنفينيكس» كشفت فعليا عن خططها للبدء فى إنتاج هواتفها بمصر من خلال توقيع اتفاقات تعاون مع مصنعين محليين.