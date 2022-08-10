إيبيكو للصناعات الدوائية تقفز بمبيعاتها إلى 1.7 مليار جنيه فى 6 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو» ارتفاع مبيعاتها إلى 1.73 مليار جنيه خلال النصف المنتهى يونيو 2022، مقارنة بمبيعات بلغت 1.54 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم “إيبيكو” المجمعة المرسلة للبورصة الأربعاء، ارتفاع تكاليف الشركة إلى 967 مليون جنيه خلال النصف المقارن مقارنة بتكاليف بلغت 875 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما أظهرت النتائج ارتفاع صافى الربح إلى 304.3 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بصافى ربح قدره 236.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

فيما كشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح إلى 297.5 مليون جنيه بنهاية يونيو الماضى،مقارنة بصافى ربح قدره 244.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

إيبيكو سجلت مبيعات بقيمة 3.4 مليار جنيه خلال العام الماضى 2021

صورة أرشيفية

وأظهر آخر نتائج أعمال سنوية منشور للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 3.4 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 2.88 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (23 فبراير )، ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 522.8 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 487.3 مليون جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 1.9 مليار جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بتكاليف بلغت 1.67 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح إلى 484 مليون جنيه خلال العام الماضى، مقارنة بصافى ربح قدره 422.8 مليون جنيه خلال العام السابق.

توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 292 مليون جنيه مارس الماضى

ووافقت عمومية الشركة فى 27 مارس الماضى على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 292.7 مليون جنيه تصرف فى شكل كوبون نقدى بواقع 3 جنيهات للسهم.

كما أقرت العمومية توزيع أرباح على العاملين بقيمة 42.8 مليون جنيه، وكذلك توزيع مبلغ 4.5 مليون جنيه مكآفات لمجلس الإدارة.

كذللك وافقت على ترحيل 5% من الأرباح تمثل 21.1 مليون جنيه كاحتياطى قانونى، وكذلك ترحيل 60 مليون جنيه كاحتياطى تمويل للمشروعات الاستثمارية والتوسعات.

ويتوزع هيكل ملكية إيبيكو الحالى بين الشركة العربية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (أكاديما) المساهم الأكبر بنسبة 49.9%،

بينما تستحوذ شركة المهن الطبية للاستثمار على 5.1%، إضافة إلى آخرين ممن يتداولون على الأسهم الحرة فى البورصة تحت سقف الـ5% وفقًا لآخِر إفصاح ملكية بتاريخ 6 يوليو الماضى.

ورفع صندوق Sustainable Capital Africa Alpha Fund المؤسس بجريزة موريشيس حصته إلى 5.12% من أسهم إيبيكو بعد تنفيذ عملية شراء حديثة فى 27 يوليو الماضى.

وتعتبر إيبيكو واحدة من أكبر شركات الأدوية المصرية، وتمتلك مصنعين بمساحة 120 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان،كما تمتلك أول مركز أبحاث متخصص فى التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

وتنتج الشركة التى يعود تاريخ تأسيسها إلى 1980، أكثر من 400 مستحضر صيدلى، وحصلت، فى 4 يناير الماضى، على موافقة هيئة الدواء المصرية لبدء إنتاج عقار “COVA PRAVIR” لاستخدامه في علاج فيروس كورونا.

وتحتل الشركة المرتبة الأولى فى سوق طب العيون المصرى، كما تصدر منتجاتها إلى 65 دولة حول العالم، وتدرس التوسع فى الأسواق الإفريقية والآسيوية واللاتينية، كما تخطط لفتح أسواق 15 دولة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة عبر زيادة صادراتها.

وأفصحت إيبيكو، فى 21 أبريل قبل الماضى (2021)، عن توقيع عقد إنشاء مصنع أدوية فى السودان بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليون دولار، بالشراكة مع شركة كمبال العالمية، كما وقّعت فى فبراير قبل الماضى (2021)، مذكرة تفاهم للتصنيع الدوائى المشترك مع شركة كازاخية مع دراسة إنشاء مصنع بتكلفة 35 مليون دولار.