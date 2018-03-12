إيبيكو للصناعات الدوائية تتقدم بملف زيادة رأس المال للرقابة المالية

رجب عز الدينقالت هيئة الرقابة المالية، اليوم الاثنين، إنها تلقت نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية "إيبيكو"، وجار فحصه ودراسته.ووافق مجلس إدارة الشركة فى 10 مارس الحالى على زيادة رأس المال المصدر من 793.3 مليون جنيه إلى 991.7 مليون جنيه، بزيادة

رجب عز الدين





قالت هيئة الرقابة المالية، اليوم الاثنين، إنها تلقت نموذج الإفصاح الخاص بزيادة رأسمال شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية “إيبيكو”، وجار فحصه ودراسته.

ووافق مجلس إدارة الشركة فى 10 مارس الحالى على زيادة رأس المال المصدر من 793.3 مليون جنيه إلى 991.7 مليون جنيه، بزيادة قدرها 198.3 مليون جنيه تُموَّل من الاحتياطيات الظاهرة بالقوائم المالية عن العام المالي المنتهى في ديسمبر 2017.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 688.8 مليون جنيه خلال العام المنتهى ديسمبر 2017، مقابل صافى ربح قدره 487.7 مليون جنيه خلال 2016.

ويبلغ رأسمال الشركة 793.3 مليون جنيه، موزعًا على 79.23 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.