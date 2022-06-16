«إيبيكو» للأدوية توقع اتفاقية مع تحالف إي إل سكوير لرقمنة العمليات الإنتاجية

وقع د.أحمد كيلانى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ة إيبيكو للأدوية- أكبر شركات اكديما – اتفاقية تعاون مع تحالف جرينميا وإى إل سكوير وجرينميا بغرض رقمنة العمليات الإنتاجية.

وقالت إيبيكو فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الخميس إن هذه الاتفاقية تهدف إلى تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما تطلبه من خطوات التحول الرقمى الشامل لعناصر خطوط الإنتاج و سلسلة الإمداد والمخازن من خلال الاستعانة بالخبرة الفنية العالمية فى هذا المجال لتحالف إى إل سكوير و جرينميا.

وشهد التوقيع كل من اللواء عمر قناوى نائب رئيس المخابرات العامة الأسبق – الرئيس التنفيذى للتحالف، بحضور د. ألفت غراب رئيس شركة أكديما، ود. خالد يوسف استشارى المشروع و أحد خبراء الحكومة المصرية فى الثورات الصناعية لرؤية مصر 2030 و الرئيس التنفيذى لشركة إى إل سكوير إضافة إلى المديرين التنفيذين من الجانبين.

ويأتى مشروع EIPICO Pharma 4.0 فى إطار دور شركة ايبيكو الريادى لتطوير صناعة الدواء فى مصر و لمواكبة توجهات الدولة في توطين صناعة الدواء فى مصر من خلال تطبيق أحدث الاساليب التكنولوجية العالمية، باستثمارات تقدر بنحو20 مليون جنيه، تحقق عائد سنوى لا يقل عن 30 مليون جنيه بعد تنفيذه.

إيبيكو: مشروع الرقمنة يستهدف 43 خط إنتاج على مستوى الشركة

وتعد إيبيكو أول شركة أدوية مصرية تدخل هذا المجال في مصر والشرق الأوسط، من خلال هذا المشروع الواعد للتحول الرقمي لخطوط الإنتاج والتي يبلغ عددها نحو 43 خطًا إنتاجيًا في الشركة.

ويستهدف المشروع استخدام أحدث تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي والإنسان الآلي Robots و تكنولوجيا Internet of Things IoT لرقمنة العملية الإنتاجية بالكامل، والقيام بإجراء القياسات وتسجيل القراءات بصورة آلية ولحظية مع التحكم الآلي في الماكينات، و تحليل متكامل لكافة عناصر العملية الإنتاجية بل والتنبؤ بالأعطال في خطوط الإنتاج أو المرافق والتنبيه باتخاذ اللازم لتجنب وقوعها مسبقًا.

ويفيد هذا النظام فى منع حدوث أى خطأ بشرى في أي مرحلة من مراحل الإنتاج، كما يقلل التكاليف ويعظم الاستخدام الأمثل للمواد الخام والأجهزة وخطوط الإنتاج، والطاقة المستخدمة، وربطه مع نظام ERP بالشركة لتحقيق التجانس بين جميع الإدارات، لتعظيم الاستفادة من المشروع وتحسين وتطوير آلية اتخاذ القرار.

كذلك يحقق النظام عديد من الفوائد الاستراتيجية المتمثلة في التطبيق الكامل لمبادئ الحوكمة واستخدام التكنولوجيا فى تحقيق أعلى درجات الشفافية اتساقا مع أهداف التنمية المستدامة التي تدور حول تحقيق الشركة لأهدافها الاقتصادية مع مراعاة البعد الاجتماعي والبيئي الذى تعمل فيه دون المساس بفرصة الأجيال القادمة لتحقيق أهدافهم بل فتح العديد من المجالات لهم.

كما يساعد فى التوسع والانتشار وصولا إلى شريحة أكبر من العملاء الجدد والحفاظ على العملاء الحاليين من خلال المتابعة وتطوير الخدمات المقدمة لهم وتحليل نتائج الأعمال وتخفيض التكاليف والحفاظ على البيئة بخفض الاعتماد على المستندات الورقية Paperless Management.

جدير بالذكر أن شركة إيبيكو حققت خلال الثلاث سنوات السابقة إنجازات ملموسة في هذا المجال ، وقامت بإجراء تغيير وتطوير جذرى فى البنية التحتية المعلوماتية للشركة بالكامل .

إيبيكو تطبق أعلى مستويات التتبع الدوائى محليا وعالميا

كما تعد إيبيكو من الشركات الرائدة التي طبقت أعلى مستويات نظام التتبع الدوائي Level 4 Track ,Trace &Aggregation، توافقًا مع أحدث الاشتراطات العالمية والمحلية .

كما استطاعت ربط أنظمتها بشبكات الدول الأوروبية Tracelink &EMVO، وكذلك شبكات دول الخليج العربى وهيئة الغذاء والدواء السعودية، مما يساعد فى منع غش المنتجات، وتسهيل تتبع المستحضرات بالأسواق بتكلفة حوالى 60 مليون جنيهًا .

بالتوازي مع ذلك نجحت الشركة فى اجتياز إختبارات وزارة الصحة المصرية للتحقق من كفاءة إدارة هذا النظام وتوافقة مع أنظمة الوزارة، كما تعاقدت إيبيكو مع شركة SAP العالمية وشركة ECC لتطبيق أحدث أنظمة موارد الشركة طبقًا لأحدث نظام SAP المتوافق بالمعايير القياسية لشركات إنتاج وتسويق الأدوية.

وتعد إيبيكو أيضا من الشركات الرائدة فى التحول الرقمى ماليا وإداريا، فهى من أوائل الشركات الكبرى التى توافقت مع الدولة فى إصدار الفواتير الإلكترونية وإجراءات الإستيراد والتخليص الجمركى والمعاملات الضريبية والتأمينية رقميا، وفقا للبيان.