«إيبيكو» قد تصرف النظر عن صفقة استحواذ يو بي فارما بسبب «المماطلة في الفحص»

قالت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو» إنها قد تصرف النظر عن صفقة الاستحواذ على شركة يو بى فارما بعد تأخر السماح بعملية الفحص النافى للجهالة.

جاء ذلك فى إفصاح مرسل من إيبيكو إلى البورصة المصرية الثلاثاء، حول آخر تطورات صفقة الاستحواذ المرتقبة على شركة يو بى فارما بعد قرار مجلس الإدارة الأخير فى 24 مايو الماضى.

وأكدت الشركة عدم تلقيها أى خطاب حتى الآن يفيد بقبول شركة يو بى فارما بدء اجراءات الفحص النافى للجهالة عليها تمهيدا للاستحواذ المعلن عنه مبدئيا منذ خمسة أشهر تقريبًا.

استنادا إلى ذلك قررت الشركة عرض الأمر برمته على مجلس الإدارة لبحث صرف النظر عن الصفقة على أن يجرى الإفصاح عن قرار المجلس فور صدوره .

إيبيكو خاطبت يى بى فارما منذ مايو للماضى للاستحواذ على حصة أكاديما

صورة أرشيفية

وأبدى مجلس إدارة إيبيكو فى 24 مايو الماضى موافقة مبدئية للشروع فى إجراءات الاستحواذ على كامل حصة شركة أكاديما (المساهم الرئيسى فى إيبكو ) فى شركة يو بى فارما والبالغة (99.99%).

وتدرس الشركة التوسع فى الأسواق الإفريقية والآسيوية واللاتينية، كما تخطط لفتح أسواق 15 دولة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة عبر زيادة صادراتها.

وأفصحت إيبيكو، فى 21 أبريل قبل الماضى (2021)، عن توقيع عقد إنشاء مصنع أدوية فى السودان بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليون دولار بالشراكة مع شركة كمبال العالمية.

وتتوقع الشركة الانتهاء من إنشاء هذا المصنع خلال عامين، باستثمارات مدفوعة قدرها 18 مليون دولار يجري دفعها مناصفة مع شركة كمبال العالمية.

ووقّعت الشركة، فى فبراير قبل الماضى (2021)، مذكرة تفاهم للتصنيع الدوائى المشترك مع شركة كازاخية مع دراسة إنشاء مصنع بتكلفة 35 مليون دولار.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة (8 فبراير)، إن هذه الاتفاقية تختص بنقل تكنولوجيا التصنيع المتقدمة إلى شركة “LLP.RTA” بدولة كازاخستان وتدريب الكوادر الصيدلية والفنية بالشركة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الاتفاقية جرى توقيعها، على هامش أعمال منتدى مجلس الأعمال المصرى الكازاخستانى الأول المنعقد فى شرم الشيخ (فبراير الماضى).

وتقول “إيبيكو” إن الدراسات الفنية للمشروع قد اكتملت منذ زمن، ومن المقرر أن يقام المشروع على مساحة أرض تصل إلى 10 آلاف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى 35 مليون دولار.

ارتفاع مبيعات الشركة إلى 1.7 مليار جنيه في النصف الأول

ويبلغ رأسمال إيبيكو الحالى 1.5 مليار جنيه، وتمتلك مصنعين بمساحة 120 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان.

كما تمتلك أول مركز أبحاث متخصص فى التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

وتنتج الشركة التى يعود تاريخ تأسيسها إلى 1980، أكثر من 400 مستحضر صيدلى، وتحتل المرتبة الأولى فى سوق طب العيون المصرى كما تصدر منتجاتها إلى 65 دولة حول العالم.

وحصلت الشركة، فى 4 يناير الماضى، على موافقة هيئة الدواء المصرية لبدء إنتاج عقار “COVA PRAVIR” لاستخدامه في علاج في فيروس كورونا.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة،ارتفاع مبيعاتها إلى 1.73 مليار جنيه خلال النصف المنتهى يونيو 2022، مقارنة بمبيعات بلغت 1.54 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم “إيبيكو” المجمعة المرسلة للبورصة (10 أغسطس الماضي) ارتفاع تكاليف الشركة إلى 967 مليون جنيه خلال النصف المقارن مقارنة بتكاليف بلغت 875 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما أظهرت النتائج ارتفاع صافى الربح إلى 304.3 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بصافى ربح قدره 236.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت آخر نتائج أعمال سنوية للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 3.4 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 2.88 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت القوائم المجمعة المرسلة للبورصة (23 فبراير )، ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 522.8 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 487.3 مليون جنيه خلال عام 2020.

ووافقت عمومية الشركة، فى 27 مارس الماضى، على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 292.7 مليون جنيه تُصرَف فى شكل كوبون نقدى بواقع 3 جنيهات للسهم.