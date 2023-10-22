«إيبيكو» توضح حقيقة تلقيها عرضًا من «ميديترانيا كابيتال» للمساهمة في رأس المال

علقت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية -ايبيكو-، على الأنباء المنشورة حول دراسة “صندوق ميديترانيا كابيتال” فرص الاستثمار بـ”ايبيكو”.
وذلك عبر مخاطبة المساهم الرئيسي لمناقشة فرص الدخول لهيكل ملكية الشركة عبر إجراء زيادة رأس المال مخصصة للصندوق الأوروبي.
واكدت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو -، عدم تلقيها اي عروض رسمية في هذا الشأن.
وأشارت إيبيكو إلى أنها تقوم بشكل دائم ومستمر بالبحث عن أفضل فرص التمويل والاستثمار المناسبة.
وذلك بما يتماشى مع خطط الشركة الطموحة للمساهمة في تحقيق استراتيجية وطين صناعة الأدوية في مصر.