«إيبيكو» تعلن توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 3 جنيهات للسهم على قسطين

إيبيكو تعلن توزيع أرباح نقدية على المساهمين وتصرف القسط الأول خلال أسابيع

أعلنت شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بقيمة 3 جنيهات للسهم على أن يجري توزيعها وصرفها على قسطين.

وقالت إيبيكو في إفصاح مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين إن هذه الأرباح ستوزع فى شكل كوبون نقدي رقم (36) ينتهي الحق فيه بالنسبة لمشتري السهم بنهاية جلسة 26 أبريل.

ومن المقرر صرف القسط الأول بقيمة 1.5 جنيه للسهم اعتبارا من 26 أبريل، بينما سيجري توزيع القسط الثاني بنفس القيمة اعتبارا من 28 يوليو القادم.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 3.4 مليار جنيه خلال عام 2021، مقارنة بمبيعات بلغت 2.88 مليار جنيه خلال العام السابق 2020.

وكشفت قوائم “إيبيكو” المجمعة المرسلة للبورصة (23 فبراير الماضى)، ارتفاع صافي ربح الشركة إلى 522.8 مليون جنيه خلال عام 2021، مقارنة بصافى ربح قدره 487.3 مليون جنيه خلال عام 2020.

كما ارتفعت تكاليف الشركة إلى 1.9 مليار جنيه خلال العام الماضى ، مقارنة بتكاليف بلغت 1.67 مليار جنيه خلال عام 2020.

وكشفت القوائم المالية المستقلة للشركة الأم ارتفاع صافى الربح إلى 484 مليون جنيه خلال العام الماضى ،مقارنة بصافى ربح قدره 422.8 مليون جنيه خلال العام السابق.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة ارتفاع صافي أرباح الشركة بنسبة 3.6% إلى 436.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بصافى ربح قدره 421 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

إيبيكو وزعت أرباحا على المساهمين بقيمة 3 جنيه للسهم العام الماضى

ووافقت عمومية الشركة فى 27 مارس الماضى على توزيع أرباح على المساهمين بقيمة 292.7 مليون جنيه تصرف فى شكل كوبون نقدى بواقع 3 جنيهات للسهم.

كما أقرت العمومية توزيع أرباح على العاملين بقيمة 42.8 مليون جنيه، وكذلك توزيع مبلغ 4.5 مليون جنيه مكآفات لمجلس الإدارة.

كذللك وافقت على ترحيل 5% من الأرباح تمثل 21.1 مليون جنيه كاحتياطى قانونى، وكذلك ترحيل 60 مليون جنيه كاحتياطى تمويل للمشروعات الاستثمارية والتوسعات.

وأظهرت نتائج أعمال مجمعة سابقة تراجع صافى أرباح الشركة بنسبة 27.4 % لتسجل 487.4 مليون جنيه خلال عام 2020، مقارنة بنحو 671.4 مليون جنيه خلال 2019.

وتراجعت إيرادات الشركة إلى 2.9 مليار جنيه خلال عام 2020 ،مقارنة بإيرادات بلغت 3.4 مليار جنيه خلال العام السابق 2019.

إيبيكو تشرع فى تأسيس شركة خامات دوائية بمنطقة قناة السويس

ويبلغ رأسمال إيبيكو الحالى 1.5 مليار جنيه، وتمتلك مصنعين بمساحة 120 ألف متر بمدينة العاشر من رمضان.

كما تمتلك أول مركز أبحاث متخصص فى التكنولوجيا الحيوية والهندسة الوراثية على مستوى أفريقيا والشرق الأوسط.

وتنتج الشركة التى يعود تاريخ تأسيسها إلى 1980، أكثر من 400 مستحضر صيدلى ، وتحتل المرتبة الأولى فى سوق طب العيون المصرى كما تصدر منتجاتها إلى 65 دولة حول العالم.

وتدرس الشركة التوسع فى أسواق أمريكا اللاتينية، خاصة دولتي الإكوادور وشيلى، كما تخطط لفتح أسواق 15 دولة أخرى خلال السنوات الثلاث المقبلة وزيادة صادراتها لدول الكومنولث.

وقالت “إيبيكو” فى وقت سابق إنها تستحوذ على 29% من إجمالى صادرات مصر من الدواء إلى 65 دولة فى قارات آسياء وأفريقيا وأوروبا.

وشرعت «إيبيكو» منذ منتصف العام الماضى فى إجراءات تسجيل 7 مستحضرات طبية فى مجال الأورام والروماتيد، والأمراض المزمنة،وفقا لإفصاح مرسل للبورصة فى 26 مايو الماضى.

كما شرعت منذ 18 يناير الماضى فى إجراءات تأسيس شركة لانتاج الخامات الدوائية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس برأسمال مصدر مليار جنيه.

وقالت إيبيكو فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن مجلس الإدارة اعتمد دراسة جدوى المشروع بجلسته المنعقدة 17 يناير تمهيدا للشروع فى الاجراءات القانونية للتأسيس.

ويبلغ رأس المال المدفوع المبدئى للشركة الجديدة 400 مليون جنيه تساهم إيبيكو بنحو 25% منها ،بينما يساهم آخرون فيما يتبقى (لم يتضمن الإفصاح الشركاء الآخرون).

وحصلت الشركة فى 4 يناير الماضى على موافقة هيئة الدواء المصرية للبدء في إنتاج عقار “COVA PRAVIR” لاستخدامه في علاج في فيروس كورونا.

إنشاء مصنعين فى السودان وكازاخستان بتكلفة 65 مليون دولار

وأفصحت إيبيكو فى 21 أبريل الماضى عن توقيع عقد إنشاء مصنع أدوية فى السودان بتكلفة استثمارية تصل إلى 30 مليون دولار بالشراكة مع شركة كمبال العالمية.

وتتوقع الشركة الانتهاء من إنشاء هذا المصنع خلال عامين، باستثمارات مدفوعة قدرها 18 مليون دولار يجرى دفعها مناصفة مع شركة كمبال العالمية.

ووقعت الشركة فى فبراير الماضى مذكرة تفاهم للتصنيع الدوائى المشترك مع شركة كازاخية مع دراسة إنشاء مصنع بتكلفة 35 مليون دولار.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (8 فبراير)، إن هذه الاتفاقية تختص بنقل تكنولوجيا التصنيع المتقدمة إلى شركة “LLP.RTA” بدولة كازاخستان وتدريب الكوادر الصيدلية والفنية بالشركة.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الاتفاقية جرى توقيعها على هامش أعمال منتدى مجلس الأعمال المصرى الكازاخستانى الأول المنعقد فى شرم الشيخ (فبراير الماضى).

ويرأس د.أحمد الكيلانى مجلس إدارة شركة “إيبيكو”، كما يرأس مجلس الأعمال المصرى الكازاخستانى، وهو الذى وقع الاتفاقية مع ممثلى الشركة الكازاخية.

وتقول “إيبيكو” إن الدراسات الفنية للمشروع قد اكتملت منذ زمن ، ومن المقرر أن يقام المشروع على مساحة أرض تصل إلى 10 آلاف متر مربع بتكلفة استثمارية تصل إلى 35 مليون دولار.