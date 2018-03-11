إيبيكو تعتزم طرح 12 صنف دواء خلال 2018

أسماء السيدتعتزم شركة «المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو» طرح 12 صنف دوائى بشرى خلال العام الحالى من بينهما صنفان لعلاج «فيروس سى».كشف محمد نادر، مدير علاقات المستثمرين بشركة «إيبيكو»، أن المنتجات الـ12 سيتم طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة، علم

أسماء السيد

تعتزم شركة «المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو» طرح 12 صنف دوائى بشرى خلال العام الحالى من بينهما صنفان لعلاج «فيروس سى».

كشف محمد نادر، مدير علاقات المستثمرين بشركة «إيبيكو»، أن المنتجات الـ12 سيتم طرحها تباعًا خلال الفترة المقبلة، علمًا بأن المنتجين الخاصين بـ«فيروس سى» سيتم طرحهما فى السوق بداية الربع المقبل من العام الحالى.

وأضاف نادر، أن شركته انتهت من إنتاج نوع واحد من منتجات «فيروس سى»

وفى المرحلة اﻹنتاجية للصنف الثانى، موضحًا أن النوعين يتم تناولهما معًا للمريض، ويُذكر أن «إيبيكو» حصلت مؤخرًا على موافقة وزارة الصحة على تسجيل منتجين لعلاج فيروس سى، هما «سوفالدى والدلكة السوفير»، لتبدأ عملية التوريد لوزارة الصحة والجهات الحكومية فعليا.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن شركته تعتزم طرح أصناف دوائية بيطرية ومركزات اﻷعلاف أيضًا خلال العام الحالى، موضحًا أن شركته طرحت يناير المنقضى 6 أصناف دواء بيطرى، وتعتزم طرح 22 صنف آخرين على مدار العام الحالى.

وكانت إيبيكو قد كشفت لـ»المال» مؤخرًا عن اعتزامها طرح 30 صنف دواء بيطرى بالسوق المحلية على مدار العام الحالى.

وفيما يتعلق بمركزات اﻷعلاف، قال إن شركته تعتزم الارتفاع بعدد الأصناف المطروحة لـ15 منتجًا مقارنة بـ5 منتجات حالية، يُذكر أن الشركة طرحت خلال يوليو الماضى 3 مستحضرات فى السوق المحلية.

وأرجع ارتفاع الأرباح خلال العام المنقضى بسبب ارتفاع أسعار الأدوية التى أقرتها وزارة الصحة خلال يناير الماضى إلى جانب دعم الصادرات الخارجية، وتمكنت الشركة من الارتفاع بأرباحها بنسبة %40 لتصل إلى 688.8 مليون جنيه مقارنة بـ487.7 مليون بعام 2016.

يذكر أن «إيبيكو» تعمل فى مجال صناعة اﻷدوية والمستحضرات الطبية وتوزيعها داخل السوق المحلية، والتصدير لعدد من اﻷسواق الخارجية، ويبلع رأس مال الشركة 793 مليون جنيه، موزعة على 79 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

وتصدر «إيبيكو» منتجاتها حاليًّا لـ79 دولة، بدول أوروبا الشرقية والغربية، وبعض اﻷسواق اﻷفريقية، وأسواق أمريكا اللاتينية.