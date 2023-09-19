«إيبيكو» تشارك في اكتتاب زيادة رأسمال «المهن الطبية» بنفس نسبة مساهمتها وبسعر 42 جنيها للسهم

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الدوائية- إيبكو، على المشاركة في اكتتاب قدامي المساهمين في زيادة رأس مال شركة المهن الطبية.

وذلك بنفس نسبة مساهمة إيبيكو في رأس مال المهن الطبية والبالغة 10%، بواقع 42 جنيها للسهم، تتوزع بنحو 10 جنيه القيمة الاسمية للسهم، و32 جنيه مصاريف إصدار.

يذكر أن الشركة المصرية للصناعات الدوائية – إيبيكو، حققت خلال النصف الأول من العام الجاري نموا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 67.3%.

وسجلت إيبيكو صافي أرباح بقيمة 509.28 مليون جنيه، مقابل 304.38 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وارتفعت إجمالي مبيعات إيبيكو بنحو 30.6%، خلال النصف الأول من 2023، لتصل إلى 2.26 مليار جنيه ، مقابل 1.73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.