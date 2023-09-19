«إيبيكو» تشارك في اكتتاب زيادة رأسمال «المهن الطبية» بنفس نسبة مساهمتها وبسعر 42 جنيها للسهم

سجلت إيبيكو صافي أرباح بقيمة 509.28 مليون جنيه

«إيبيكو» تشارك في اكتتاب زيادة رأسمال «المهن الطبية» بنفس نسبة مساهمتها وبسعر 42 جنيها للسهم
جهاد سالم

جهاد سالم

1:44 م, الثلاثاء, 19 سبتمبر 23

وافق مجلس إدارة الشركة المصرية للصناعات الدوائية- إيبكو، على المشاركة في اكتتاب قدامي المساهمين في زيادة رأس مال شركة المهن الطبية.

وذلك بنفس نسبة مساهمة إيبيكو في رأس مال المهن الطبية والبالغة 10%، بواقع 42 جنيها للسهم، تتوزع بنحو 10 جنيه القيمة الاسمية للسهم، و32 جنيه مصاريف إصدار.

يذكر أن الشركة المصرية للصناعات الدوائية – إيبيكو، حققت خلال النصف الأول من العام الجاري نموا في صافي الأرباح المجمعة بنحو 67.3%.

وسجلت إيبيكو صافي أرباح بقيمة 509.28 مليون جنيه، مقابل 304.38 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022.

وارتفعت إجمالي مبيعات إيبيكو بنحو 30.6%، خلال النصف الأول من 2023، لتصل إلى 2.26 مليار جنيه ، مقابل 1.73 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2022.

جهاد سالم

جهاد سالم

1:44 م, الثلاثاء, 19 سبتمبر 23