«إيبيكو» تحقق مبيعات بقيمة 3.2 مليار جنيه خلال 2021

حققت الشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو» مبيعات بقيمة 3.2 مليار جنيه خلال عام 2021 إذ تعد أكبر شركة في إنتاج للدواء فى مصر من خلال عدد عبوات يزيد على 321 مليون عبوة بقيمة تزيد 3.4 مليار جنيه.

أعلن الدكتور أحمد كيلاني رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية إيبيكو أن الشركة تمكنت من تحقيق جميع مستهدفاتها خلال 2021، إضافة إلى تحقيق المعادلة المستحيلة، إذ استطاعت الشركة توفير الدواء للمواطن المصري ببسعر عادل، حيث يعد متوسط سعر عبوة مستحضرات إيبيكو من أقل أسعار المستحضرات المتداولة في السوق مع الالتزام بأعلى معايير الجودة العالمية.

وقال الدكتور كيلاني إن إيبيكو حققت إنجازًا غير مسبوق في تاريخها حيث قفزت صادراتها العام الماضي بنسبة أكثر من %22 وقيمة تبلغ 48 مليون دولار أي ما يعادل 753 مليون جنيه مصري متفردة على قمة الصادرات المصرية بحصة سوقية تقترب من %25 من إجمالي الصادرات الدوائية المصرية ولا توجد شركة فى مصر تصدر وحدها %25 من إجمالي صادارت مصر من أي منتج.

ضخ استثمارات 311 مليون جنية لمشروع مصنع إيبيكو 3

وأشار الدكتور كيلانى، خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، إلى أنه على الرغم من الأزمات الإقتصادية والتوترات التى تشهدها الساحة الدولية إلا أن شركة إيبيكو كان لديها من الشجاعة والجرأة الكافية لدراسة وتنفيذ المصنع الوحيد فى مصر والشرق الاوسط لإنتاج الأدوية الحيوية (Biosimilars & Biologicals) التى سترفع العبء الكبير عن الدولة والمواطنين فى توفير أدوية العديد من أمراض المناعية والسرطانات.

وسيكون المصنع الوحيد فى المنطقة الذى سيتم فيه تصنيع الدواء بالكامل بدءا تصنيع الخلية لإنتاج المادة الفعالة للدواء.

تم الحصول على موافقة إنتاج عدد 7 مستحضرات حيوية بتركيزات مختلفة، مشيرا إلى أن تكلفة هذا المشروع تقترب من 2 مليار جنيه استثمارت تم ضخ استثمارات 311 مليون جنيه فى العاميين الماضيين منها 286 مليون جنيه العام الماضي.

وتم اتخاذ اجراءات تنفيذية نحو إنشاء المشروع Modular Construction من خلال كبرى الشركات العالمية المتخصصة.