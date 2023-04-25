«إيبيكو» تحقق أرباحا مجمعة 643.76 مليون جنيه خلال 2022

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«إيبيكو» للأدوية مبيعات بقيمة 4.8 مليار جنيه خلال عام 2022، مقارنة 3.2 مليار جنيه خلال عام 2021، بنسبة نمو 50%.

وحققت الشركة، أرباحًا مجمعة 643.76 مليون جنيه خلال 2022، مقابل أرباح 488.28 مليون جنيه بنهاية 2021.

قال الدكتور أحمد كيلانى رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب شركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو»، إن الشركة لم تتلقي حتي الآن عرض من الشركة السعودية المصرية للاستثمار، التابعة للصندوق السيادي السعودي للاستخواذ على حصة منها.

وأضاف دكتور كيلانى أنه جار حاليا إقامة مصنع EIPICO 3 بطريقة المصانع سابقة التركيب والتجهيز بالخارج Modular Constructions وذلك من خلال أكبر الشركات المتخصصه عالميا في هذا المجال (PHARMADULE) ومن ثم نقله بعد ذلك بحاويات عملاقة لتنقل للتركيب فى المصنع، وتبلغ استثمارات مصنع إيبيكو 3 نحو 100 مليون دولار، وجار تسجيل 7 مستحضرات ( بعدد 14 تركيزا محتلفا) لعلاج أمراض السرطان وأمراض الدم والعقم، ويقام على مساحة 10,50 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان.

أقرت الجمعية العامة العادية للشركة مقترح زيادة رأس المال المصدر من 991.7 مليون جنيه إلى 1.48مليار جنيه بزيادة قدرها 495.85 مليون جنيه موزعة على 49.58 مليون سهم على أساس القيمة الإسمية 10 جنيهات للسهم.

وقالت الشركة في إفصاح مرسل للبورصة المصرية، إن الجمعية العمومية اعتمدت مقترح مجلس الإدارة بتوزيع كوبون نقدي على المساهمين بواقع 2 جنيه للسهم موزعًا على قسطين متساويين، على أن يتم توزيع القسط الأول في أبريل الجاري والقسط الثاني في أغسطس المقبل.

وإيبيكو الأولى فى تصدير الدواء للخارج، وتصدر إلى 74 دولة مستحوذة على 25% من إجمالى صادرات الدواء المصرية و30% من إجمالى صادرات الدواء المصرية لإفريقيا، والأولى فى مبيعات مستحضرات العيون والأولى أيضا فى إنتاج ومبيعات مستحضرات المضادات الحيوية فى مصر.