«إيبيكو» تحصل على موافقة إضافة خط تعبئة وتغليف الأقماع

أعلنت الشركة الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو» حصولها على ترخيص هيئة الدواء ، لافتتاح خط جديد لتعبئة وتغليف الأقماع بقسم المراهم ، بطاقة إنتاجية 12 مليون عبوة سنوية ، وبتكلفة 13 مليون جنيه. وأشارت الشركة في إفصاح لإدارة البورصة إلى أن…

أعلنت الشركة الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو» حصولها على ترخيص هيئة الدواء ، لافتتاح خط جديد لتعبئة وتغليف الأقماع بقسم المراهم ، بطاقة إنتاجية 12 مليون عبوة سنوية ، وبتكلفة 13 مليون جنيه.

وأشارت الشركة في إفصاح لإدارة البورصة إلى أن حجم الاستثمارات خلال عام 2019/ 2020 بلغت نحو 300 مليون جنيه، فى إطار عمليات التحديث.

وقالت الشركة إن عمليات التحديث من المتوقع أن تساهم فى نمو عوائد الشركة بنحو 75 مليون جنيه سنويا.

وكشفت إبييكو عن خطتها الاستثمارية 2021/ 2026، والتي تصل تكلفتها المتوقعة الي 2.2 مليار جنيه.

وعلى صعيد آخر أفصحت “إيبيكو” عن نمو صادراتها خلال العام الجاري بنحو 8% ، رغم تداعيات فيروس كورونا لتسجل 40 مليون دولار

جدير بالذكر أن شركة إيبيكو تأسست عام 1980 ، ويبلغ رأسمالها 1.5 مليار جنيه ، وتمتلك مصنعيين على مساحة 120 الف متر ، وتقوم إيبيكو بتصنيع 400 مستحضر صيدلي.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تراجع أرباحها بنسبة 35% ، لتصل إلى 339.46 مليون جنيه ، مقابل أرباح بلغت 522.19 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق .