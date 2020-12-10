بورصة وشركات

«إيبيكو» تحصل على موافقة إضافة خط تعبئة وتغليف الأقماع

أعلنت الشركة الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو» حصولها على ترخيص هيئة الدواء ، لافتتاح خط جديد لتعبئة وتغليف الأقماع بقسم المراهم ، بطاقة إنتاجية 12 مليون عبوة سنوية ، وبتكلفة 13 مليون جنيه. وأشارت الشركة في إفصاح لإدارة البورصة إلى أن…

جهاد سالم 12:04 م, الخميس, 10 ديسمبر 20 12:04 م, الخميس, 10 ديسمبر 20

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أعلنت الشركة الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو» حصولها على ترخيص هيئة الدواء ، لافتتاح خط جديد لتعبئة وتغليف الأقماع بقسم المراهم ، بطاقة إنتاجية 12 مليون عبوة سنوية ، وبتكلفة 13 مليون جنيه.

وأشارت الشركة في إفصاح لإدارة البورصة إلى أن حجم الاستثمارات خلال عام 2019/ 2020 بلغت نحو 300 مليون جنيه، فى إطار عمليات التحديث.

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وقالت الشركة إن عمليات التحديث من المتوقع أن تساهم فى نمو عوائد الشركة بنحو 75 مليون جنيه سنويا.

وكشفت إبييكو عن خطتها الاستثمارية 2021/ 2026، والتي تصل تكلفتها المتوقعة الي 2.2 مليار جنيه.

وعلى صعيد آخر أفصحت “إيبيكو” عن نمو صادراتها خلال العام الجاري بنحو 8% ، رغم تداعيات فيروس كورونا لتسجل 40 مليون دولار

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 جدير بالذكر أن شركة إيبيكو تأسست عام 1980 ، ويبلغ رأسمالها 1.5 مليار جنيه ، وتمتلك مصنعيين  على مساحة 120 الف متر ، وتقوم إيبيكو بتصنيع 400 مستحضر صيدلي.

وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية – إيبيكو، خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، تراجع أرباحها بنسبة 35% ، لتصل إلى 339.46 مليون جنيه ، مقابل أرباح بلغت 522.19 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام السابق .

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بقلم جهاد سالم

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