«إيبيكو» تؤكد صدارتها لسوق الدواء المصرية في النصف الأول من 2022

صرح الدكتور أحمد كيلانى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للصناعات الدوائية «إيبيكو» – أكبر الشركات التابعة لشركة أكديما للأدوية، أن بيانات IQVIA لتحليل أداء شركات الدواء في السوق المصري خلال النصف الاول من هذا العام منذ يناير وحتى نهاية يونيو 2022، أكدت صدارة «إيبيكو» لسوق الدواء المصرية بشكل واضح.

حيث حافظت إيبكيو على مركزها الاول في مبيعات العبوات محليا بعدد 98.5 مليون عبوة ، بحصة سوقية 8.3 %

محققه نمو قدره 15 % عن نفس الفترة من العام الماضي ، في حين بلغت قيمة المبيعات – دون اضافة مبيعات المخازن- نحو 1.6 مليار جنيه ونمو قدره 18 % ، ولإيبيكو عدد 11 مستحضرا بين أكثر 100 مستحضر مبيعا خلال هذه الفترة منها مستحضرات : CETAL – BETADERM –- FLUMOX – CEFOTAX

وأضاف الدكتور أحمد كيلاني أن ايبيكو تؤكد تربعها على قمة مبيعات مستحضرات العيون بالسوق المصري حيث بلغت 12.9 مليون عبوة بنمو 63 % وحصة سوقية قدرها 29 % بقيمة مبيعات في نفس الفترة بلغت 153.6 مليون جنيه، بنمو قدره 90 % ، ويعد مستحضر DEXATROL هو الأكثر مبيعاً – من حيث عدد العبوات – من مستحضرات العيون في مصر وللشركة 3 مستحضرات أخرى ضمن أفضل 10 مستحضرات للعيون مبيعاً في مصر لهذه الفترة .

وعلى جانب أخر أشار الدكتور كيلاني أن إيبيكو تحافظ على مركزها الأول في تصدير الدواء للخارج ، حيث بلغت قيمة الصادرات في النصف الأول هذا العام نحو 26.4 مليون دولار محققة نموا 16 % ، مستحوذه على 23 % من إجمالي صادرات الدواء المصرية للخارج رافعة شعار ” صنع في مصر ” في 70 دولة بجميع أنحاء العالم.

ويختتم الدكتور أحمد كيلاني أن هذه الإنجازات يقف خلفها واحد من أكبر وأحدث مصانع الدواء في مصر والشرق الأوسط ، على أعلى مستوى تكنولوجي عالمي ، بلغ إنتاج الشركة فى النصف الاول من هذا العام نحو 154.5 مليون عبوة بنسبة نمو 17.7 % ، وبلغت قيمة الانتاج 1.9 مليار جنية ، و نمو قدره 23 % عن نفس الفترة العام الماضي

وهذه الارقام تؤكد أن إيبيكو – مع منظومة شركات أكديما- هي ذراع الدولة القوية لتوفير الدواء للمواطنين.