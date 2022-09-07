«إيباج» تعتزم إطلاق تطبيق لتحويل الأموال على جميع المحافظ الإلكترونية قبل نهاية العام

قال عبد الله السادة، العضو المنتدب لشركة إيباج أكبر وكيل لشركة ويسترن يونيون لاستلام الحوالات في مصر، إنه من المقرر إطلاق تطبيق إيباج، مشيرا إلى أنه سيكون على جميع المحافظ الإلكترونية، وسيتم إطلاقه فور الانتهاء من الإجراءات الإلكترونية والموافقات بالتعاون مع البنوك.

وأضاف خلال مؤتمر توقيع شراكة استراتيجية بين كل من شركة ايباج وبنك القاهرة أن الشركة تحتفل بدخول بنك القاهرة كمساهم لشركة إيباج لتحويلات الأموال، مشيرا إلى أنه خلال نوفمبر 2020، تعاقدت الشركة مع بنكي مصر و”الأهلى المصري”.

وأوضح السادة أن نسب المساهمات لإجمالي الثلاث بنوك، وصلت 40%، بنسب مختلفة تراوحت بين 10% لصالح بنك القاهرة، و15% لبنكي مصر والأهلي.

وأشار العضو المنتدب لـ”إيباج” إلى أن ذلك في ضوء النمو الذي حدث، وزيادة حجم نشاط الشركة إلى 880 مليون دولار.

وتابع العضو المنتدب أن المساهمة في زيادة تحويلات المصريين في الخارج، قيد الدراسة من خلال مساهم جديد وعرض الخطة التوسعية، مضيفًا: “خلال 3 سنوات إذا ضاعفنا حجم التحويلات ومن خلال الشركاء نستطيع زيادتها إلى أرقام كبيرة”.

وأوضح عبد الله أن أكثر الأماكن التي يتم منها التحويلات هي دول الخليج بنسبة 70%، تتصدرها السعودية، قطر والإمارات.

وعن تعاون الشركة مع البنك المركزي أوضح السادة أنه يهدف لإنشاء منظومة متكاملة للشمول المالي، وإدخال أكبر شريحة للاستمتاع بكافة الخدمات المصرفية، سواء من خلال الاقتراض أو إيجاد أوعية إدخارية جديدة.