إياتا: 55.5% ارتفاعا في حركة السفر الجوى خلال فبراير الماضي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن استمرار نمو الطلب في قطاع السفر الجوي خلال شهر فبراير 2023.

وأضاف أن هناك ارتفاعا في إجمالي حركة السفر الجوي في فبراير الماضي (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 55.5% مقارنة بشهر فبراير 2022.

وعلى المستوى العالمي، بلغ إجمالي حركة المسافرين الآن 84.9% مقارنة بالمستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019.

سجلت حركة السفر المحلية في شهر فبراير الماضي ارتفاعاً بنسبة 25.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت حركة السفر المحلية في شهر فبراير 2023 نسبة 97.2% من المستويات المسجلة في فبراير 2019.

فيما ارتفعت حركة السفر العالمية بنسبة 89.7٪ مقارنة بشهر فبراير 2022 حيث سجلت جميع الأسواق نمواً كبيراً، وبشكل خاص في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ووصلت عالمياً إيرادات الركاب لكل كيلومتر إلى نسبة 77.5% بالمقارنة مع فبراير 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): “رغم المؤشرات الاقتصادية غير المؤكدة، فإن الطلب على حركة السفر الجوي لا يزال مرتفعاً في مختلف الأسواق العالمية، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وتابع: وصلت مستويات الطلب في قطاع السفر الجوي إلى أقل من 15% من مستويات الطلب في العام 2019، وتستمر هذه النسبة بالتناقص بشكل شهري”.

أسواق السفر العالمية

حققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 378.7 % في حركة المسافرين العالمية في فبراير الماضي مقارنة بشهر فبراير 2022، محافظة بذلك على زخم إيجابي للغاية في الأشهر القليلة الماضية منذ تم رفع قيود السفر في المنطقة.

كما زادت السعة بنسبة 176.4% وعامل الحمولة بواقع 34.9 نقطة مئوية إلى 82.5%. وهو ثاني أعلى معدل بين المناطق.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة في حركة المسافرين بنسبة 47.9 % مقارنة بشهر فبراير 2022، في حين زادت السعة بنسبة 29.7%، وعامل الحمولة بواقع 9.1 نقطة مئوية إلى 73.7%. وهو أدنى مستوى بين المناطق.

فيما شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 75% في حركة المسافرين خلال فبراير 2023 مقارنة بشهر فبراير 2022.

وارتفعت السعة بنسبة 40.5%، وعامل الحمولة بواقع 15.8 نقطة مئوية إلى 80.0%.

كما ارتفعت حركة المسافرين في شركات الطيران في أمريكا الشمالية بنسبة 67.4% في فبراير 2023 مقارنة مع حركة المسافرين في فبراير 2022، بينما ارتفعت السعة بنسبة 39.5% وازداد عامل الحمولة بواقع 12.8 نقطة مئوية إلى 76.6%.

وحققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة 44.1% خلال فبراير 2023 مقارنة بفبراير 2022.

وزادت السعة السنوية بنسبة 34.0% وعامل الحمولة بواقع 5.8 نقطة مئوية ليبلغ 82.7%، وهو أعلى معدل بين المناطق.

وسجلت شركات الطيران الإفريقية ارتفاعاً بنسبة 90.7% في حركة المسافرين السنوية في فبراير 2023، مقارنة بفبراير 2022.

وشهدت السعة في عام 2022 زيادة بنسبة 61.7٪ وعامل الحمولة بواقع 11.4 نقطة مئوية ليبلغ 75.0%.

في اليابان، ارتفعت إيرادات الركاب لكل كيلومتر بنسبة 161.4% في فبراير 2023 مقارنة بفبراير 2022، ووصلت حالياً نسبة 89.9% من المستويات المسجلة في عام 2019، عام ما قبل الجائحة.

وارتفع الطلب المحلي لشركات الطيران الأمريكية بنسبة 10.6٪ في فبراير وزاد بنسبة 0.7٪ عن مستويات فبراير 2019.

وتابع والش: “تزداد أعداد الناس التي تسافر أكثر من أي وقت مضى، ومع اقتراب عطلة عيد الفصح، فإننا نتوقع عدداً كبيراً من المسافرين جواً إلى أرجاء مختلفة حول العالم.

وأضاف أن الناس يسافرون بثقة معتمدين على جهود شركات الطيران التي تعمل بكفاءة ومرونة لتجاوز مرحلة الجائحة، كما نتوقع من الشركاء في عملية السفر الجوي، من المطارات، ومقدمي خدمات الملاحة، وموظفي المطارات، التزاماً مشابهاً لضمان تمتع جميع المسافرين برحلات سهلة أثناء إجازاتهم”.