إياتا: 38 مليار دولار أرباح شركات الطيران في 2018

خالد بدر الدين أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الثلاثاء إن شركات الطيران العالمية تتجه لتحقيق أرباح سنوية قياسية مجددا في 2018 بفضل تحسن الاقتصادات العالمية وقوة الطلب على السفر. وقال برايان بيرس كبير الاقتصاديين في إياتا إنه من المتوقع أن ترتفع أرباح القطاع إلى 38.4 مليار دولار في 2

خالد بدر الدين

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) اليوم الثلاثاء إن شركات الطيران العالمية تتجه لتحقيق أرباح سنوية قياسية مجددا في 2018 بفضل تحسن الاقتصادات العالمية وقوة الطلب على السفر.

وقال برايان بيرس كبير الاقتصاديين في إياتا إنه من المتوقع أن ترتفع أرباح القطاع إلى 38.4 مليار دولار في 2018 مقارنة مع 34.5 مليار في 2017.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) أكد أن الطلب العالمي على السفر بالطائرات ارتفع 7.6% في نوفمبر الماضى ليسجل أقوى معدل زيادة منذ 9 شهور مع انتعاش حركة الطيران الأوروبية.

وذكرت وكالة رويترز أن الطاقة الاستيعابية التي تقاس بالمقاعد المتاحة والكيلومترات المقطوعة زادت فى شهر نوفمبر الماضى بأقل من الطلب لترتفع إلى 6.5% وهو ما يعني ارتفاع معامل الحمولة الذي يقيس مدى امتلاء الطائرات 0.8 نقطة مئوية لتصل إلى 78.9% لتسجل مستوى قياسي مرتفع.

وارتفع الطلب على السفر على متن شركات الطيران الأوروبية 8.3% خلال الشهر الماضى ليؤكد أن المنطقة تتعافى من الانقطاعات التي نجمت عن هجمات وتوترات سياسية.