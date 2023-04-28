«إياتا» : 3 أولويات لتعزيز قدرة الشحن الجوى في الحفاظ على زخم عملياته

سلط الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) الضوء على 3 أولويات لتعزيز قدرة قطاع الشحن الجوي في الحفاظ على زخم عملياته في ضوء ما يشهده القطاع من تحديات تشغيلية، وذلك خلال الدورة الـ 16 لمنتدى الشحن العالمي الذي انعقد في مدينة إسطنبول التركية. والأولويات هي: الاستدامة، التحول الرقمي والسلامة.

وقال بريندان سوليفان، الرئيس العالمي للشحن في إياتا، إنه يُعدّ الشحن الجوي اليوم قطاعا مختلفا عما كان عليه عند تفشي جائحة كوفيد-19، إذ إيراداته اليوم أكبر مما كانت خلال فترة ما قبل الجائحة، وأصبح العام على دراية أكبر بمدى أهمية سلاسل التوريد، كما أصبحت مساهمة الشحن الجوي في أرباح شركات الطيران أكثر وضوحا من أي وقت مضى.

وتابع Yنه مع ذلك يتأثر أداء القطاع بتقلبات الدورة الاقتصادية والأحداث العالمية، مضيفا أنه اليوم تشكل الحرب في أوكرانيا وحالة عدم اليقين بشأن العوامل الاقتصادية الهامة مثل أسعار الفائدة وأسعار الصرف ونمو الوظائف، مخاوف حقيقية وتحديات بالنسبة للقطاع، وفي حين لا نزال نعمل على إيجاد الحلول للوضع الراهن، لا يوجد تغيير في أولويات الشحن الجوي، إذ نحن بحاجة إلى مواصلة التركيز على الاستدامة والتحول الرقمي والسلامة.

الاستدامة

تُعدّ الاستدامة من الأولويات الهامة في القطاع، وكذلك في إصدار التراخيص للشركات لممارسة الأعمال في القطاع، وتعزيزا للتحول نحو الاستدامة، وافقت الحكومات المشاركة في الدورة 41 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي على الهدف الطموح طويل الأجل والمتمثل في تحقيق الحياد الكربوني في قطاع الطيران بحلول عام 2050، وعلى نحو يتماشى مع التزام القطاع المعتمد في عام 2021.

ويُعتبر وقود الطيران المستدام من الأدوات الهامة لتحقيق هذا الهدف، إذ سيحد من البصمة الكربونية للقطاع بنسبة 65%. وبالرغم من ذلك، لا تزال مستويات الإنتاج المنخفضة لهذا النوع من الوقود تشكل تحديا أمام تحقيق ذلك، لذا دعا الاتحاد الدولي للنقل الجوي حكومات العالم لتقديم حوافز لتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام.

وأضاف سوليفان: “تُستخدم حاليا كامل الكميات المنتجة من وقود الطيران المستدام، ولكنها لا تزال كميات صغيرة ولزيادة إنتاج، يتمثل الحل في تقديم حوافز حكومية تشجع عمليات إنتاج وقود الطيران المستدام بكميات أكبر، فمن خلال تحفيز الإنتاج، يمكن أن تصل الكميات المتاحة من وقود الطيران المستدام إلى 30 مليار لتر بحلول عام 2030، ومع ذلك لا تلبي هذه الكمية ما نحتاجه لتحقيق الهدف المنشود، لكنها ستكون بمثابة نقطة تحول هامة في الجهود الطموحة المبذولة لتحقيق الحياد الكربوني من خلال توفير كميات كبيرة من وقود الطيران المستدام بأسعار مقبولة”.

وسلط الاتحاد الدولي للنقل الجوي أيضا الضوء على 3 مجالات أخرى كان يعمل عليها لدعم جهود التحول نحو الطاقة النظيفة في القطاع، وهي: دعم آليات حساب الانبعاثات الكربونية وتعويض الكربون من خلال تطوير منهجية موحدة ودقيقة لحساب الانبعاثات وإطلاق منصة “CO2 Connect” لقطاع الشحن الجوي في وقت لاحق من العام الجاري، وهي أداة دقيقة لحساب كميات الانبعاثات للعمليات التشغيلية.

توسيع نطاق برنامج إياتا للتقييم البيئي ليشمل المطارات ومرافق مناولة البضائع ووكلاء خدمات الشحن ومزودي خدمات المناولة الأرضية، وذلك لتعزيز قدرة القطاع في تحقيق النجاح التجاري وتعزيز الثقة في إجراءات الاستدامة وتحقيق التأثير الإيجابي على كامل القطاع.

وتطوير المقاييس البيئية والاجتماعية والحوكمة ذات الصلة لتنسجم مع العديد من المنهجيات المعتمدة من قبل شركات الطيران.

التحول الرقمي

يمثل التحول الرقمي أحد أهم الإمكانات التي يحتاجها قطاع الشحن الجوي لتعزيز كفاءته. وفي هذا الخصوص، حدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي 3 أهداف، وهي:

قدرة شركات الطيران على استخدام نظام السجل الواحد (ONE Record) بنسبة 100% بحلول يناير 2026، إذ من المقرر أن تحل هذه المبادرة مكان معايير البيانات العديدة المستخدمة في وثائق النقل واستبدالها بسجل واحد لكل شحنة. وأجمع مؤتمر خدمات الشحن يوم الأحد على أهمية استخدام نظام السجل الواحد بنسبة 100% من قبل شركات الطيران بحلول 1 يناير 2026، وهذه رؤية تحظى بدعم للمجلس الاستشاري لشئون الشحن.

ضمان تطبيق معايير التحول الرقمي لدعم عمليات سلاسل التوريد العالمية تم الانتهاء من وضع الإرشادات بخصوص أجهزة التتبع (إرشادات إياتا التفاعلية للشحن) المستخدمة لمراقبة جودة ودقة الظروف المتعلقة بالبضائع الحساسة لدرجة الحرارة ولفترة التخزين والشحن، والتي يتم شحنها إلى أنحاء العالم.

ضمان الامتثال ودعم الإجراءات الجمركية وتسهيل حركة التجارة والإجراءات الحكومية الأخرى التي يتم إضفاء الطابع الرقمي عليها بشكل متزايد، ويسهم التحول الرقمي بدور هام في تطوير الإستراتيجيات التي من شأنها تسهيل حركة التجارية وتذليل التحديات على الحدود، وضمان إدارة تدفق البضائع بشكل آمن.

السلامة

وقال سوليفان إنه إلى جانب الاستدامة والكفاءة تأتي السلامة، إلا أن موضوع بطاريات الليثيوم لا يزال مهيمنا على جدول أعمال الشحن الجوي. لقد تم إنجاز الكثير، لكن بكل بصراحة هذا لا يزال غير كافٍ.

وحدد الاتحاد الدولي للنقل الجوي ثلاث أولويات للسلامة في مجال الشحن الجوي، إيقاف شركات الشحن التي لا تلتزم بالقانون، إذ يجب على سلطات الطيران المدني اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات الشحن التي لا تُصريح عن بطاريات الليثيوم ضمن شحنات البضائع أو في شحنات البريد الجوي.

المحور الثانى الإسراع بتطوير معايير قياسية لحاويات الطائرات المقاومة للحريق مع الحرص على أن تكون قادرة على احتواء الحرائق التي تتسبب بها بطاريات الليثيوم.

أما الأولوية الثالية فهى ضمان الحصول على اعتراف الحكومات بالمعيار الموحد لتصنيف جميع بطاريات الليثيوم التي تدخل في صناعة المركبات، والذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 1 يناير 2025.

وأضاف سوليفان أنه يُعدّ الشحن الجوي من القطاعات الهامة لدوره في الارتقاء بمستقبل العالم ودعم العمليات الإنسانية والإغاثة وإيصال المساعدات، فقد ساهم القطاع بدور بارز في إيصال الدعم إلى المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا، لذلك علينا التعاون ومضافرة الجهود للارتقاء بقطاع الشحن الجوي والحفاظ عليه كأحد الوسائل الموثوقة والفعالة لتقديم الدعم إلى من يحتاجه، وتعزيز عمليات سلاسل التوريد العالمية والمساهمة في التنمية المستدامة لاقتصادات العالم.