«إياتا»: 25.7 مليار دولار صافي الأرباح المتوقعة لصناعة الطيران خلال 2024

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن تصل صافي أرباح صناعة الطيران إلى 25.7 مليار دولار خلال العام المقبل (2.7% هامش ربح صافي) مقابل 23.3 مليار دولار صافي أرباح الصناعة لعام 2023 (2.6% هامش ربح صافي).

وأضاف الاتحاد، أن أرباح شركات الطيران مستقرة في عام 2024، موضحا أنه سيختلف العائد على رأس المال المستثمر عن تكلفته بمقدار 4 نقاط لكل نقطة.

ولفت الاتحاد إلى أن النمو المستمر في السفر يقابله ارتفاع في تكلفة رأس المال، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم استجابة لحالة التضخم الحاد.