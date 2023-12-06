«إياتا»: 25.7 مليار دولار صافي الأرباح المتوقعة لصناعة الطيران خلال 2024

مقابل 23.3 مليار دولار صافي أرباح الصناعة لعام 2023

«إياتا»: 25.7 مليار دولار صافي الأرباح المتوقعة لصناعة الطيران خلال 2024
دعاء محمود

دعاء محمود

1:14 م, الأربعاء, 6 ديسمبر 23

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن تصل صافي أرباح صناعة الطيران إلى 25.7 مليار دولار خلال العام المقبل (2.7% هامش ربح صافي) مقابل 23.3 مليار دولار صافي أرباح الصناعة لعام 2023 (2.6% هامش ربح صافي).

وأضاف الاتحاد، أن أرباح شركات الطيران مستقرة في عام 2024، موضحا أنه سيختلف العائد على رأس المال المستثمر عن تكلفته بمقدار 4 نقاط لكل نقطة.

ولفت الاتحاد إلى أن النمو المستمر في السفر يقابله ارتفاع في تكلفة رأس المال، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة في جميع أنحاء العالم استجابة لحالة التضخم الحاد.

دعاء محمود

دعاء محمود

1:14 م, الأربعاء, 6 ديسمبر 23