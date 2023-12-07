«إياتا»: 24.1% زيادة في حركة المسافرين بالشرق الأوسط خلال أكتوبر

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي، بأن شركات الطيران في الشرق الأوسط سجلت زيادة بنسبة 24.1% في حركة المسافرين خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من 2023.

وأضاف أنه ارتفعت السعة بنسبة 22.2% وازداد عامل الحمولة بنسبة 1.2 نقطة مئوية إلى 80.6%.

ونوه الاتحاد بأنه لم تتسبب التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة أي تأثير يذكر على المستويين الإقليمي والعالمي، رغم انخفاض عمليات الطيران من وإلى إسرائيل.

وتابع، فيما سجلت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة في معدل الطلب على الرحلات الجوية بنسبة 80.3% خلال شهر أكتوبر مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022، لتواصل صدارة بقية المناطق على مستوى العالم.

كما ارتفعت السعة بنسبة 72.5% وازداد عامل الحمولة بواقع 3.6 نقطة مئوية إلى 82.9%.

ولفت إلى أنه حققت شركات الطيران الأوروبية في أكتوبر ارتفاعا بنسبة 16.1% في حركة المسافرين مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2022، فيما ارتفعت السعة بنسبة 14.5% وازداد عامل الحمولة بواقع 1.2 نقطة مئوية إلى 85.1%.