«إياتا»: 10.9% زيادة في أداء شركات الطيران في الشحن الجوي للشرق الأوسط

سجلت شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط أقوى أداء في أكتوبر الماضى، بزيادة بنسبة 10.9% على أساس سنوي في أحجام الشحن الجوي، محققة ارتفاعا كبيرا عن الأداء المسجل في الشهر السابق بنسبة 2.5%، وفقا لما كشف عنه الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

وأضاف الاتحاد أنه استفادت شركات النقل في المنطقة من النمو في أسواق الشرق الأوسط وآسيا والذي سجل 10.3%، وأسواق الشرق الأوسط وأوروبا والذي سجل 17.1%، بينما ارتفعت السعة بنسبة 15% مقارنة بشهر أكتوبر 2022.

وسجلت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة بنسبة 4% في أحجام الشحن مقارنة مع شهر أكتوبر 2022، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالشهر السابق بنحو 2.3%.

وارتفعت السعة في أكتوبر بنسبة 8.3% بالمقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2022.

وحققت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعا بنسبة 2.9% في أحجام الشحن الجوي خلال أكتوبر 2023، لتسجل تحسنا كبيرا في الأداء مقارنة مع شهر سبتمبر 0.1%-، كما استفادت شركات الطيران من أقوى نمو سنوي منذ شهر مايو والذي بلغ 16.7%.

وارتفعت السعة عن المستويات المسجلة في أكتوبر 2022 بنسبة 9.8%.