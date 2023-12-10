«إياتا»: 1.1 مليار دولار توقعات أرباح شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ 2024

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا IATA)، بأن معدلات السفر الدولي من وإلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ ضعيفة، بالرغم من التعافي السريع من جائحة كوفيد-19 لبعض الأسواق المحلية الرئيسية وهي (الصين وأستراليا والهند).

وأضاف الاتحاد أن الصين رفعت آخر قيود السفر الدولية منتصف 2023، ومع ذلك لا تزال معدلات السفر الدولي في الصين أقل بنسبة 40% من مستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية.

وتابع: إن التوقعات تشير إلى احتمالية تسجيل المنطقة خسارة طفيفة في عام 2023، لتعود إلى تحقيق الربح في العام القادم.

ومن المتوقع أن تحقق المنطقة صافي أرباح متوقعة عام 2024 تصل إلى 1.1 مليار دولار بزيادة 0.5% عن 2023.

كما سترتفع معدلات الطلب (إيرادات الركاب لكل كيلومتر) في 2024 بنسبة 13.5% وذلك بالمقارنة مع عام 2023.