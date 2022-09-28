«إياتا» يُعلن عن البدء بتجربة«CO2 Connect» لعمليات الشحن الجوي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) البدء بالمرحلة التجريبية لأداة CO2 Connect، التي تعمل على إجراء حسابات دقيقة لكمية الانبعاثات الكربونية والتي تم تطويرها خصيصاً لرحلات الشحن الجوي بالتعاون الاتحاد للطيران.

ويتطلب من سلسلة القيمة بأكملها بما فيها الشركات ووكلاء الشحن والمستثمرون والمنظمون بالإضافة إلى المستهلكين بيانات حسابية دقيقة وموثوقة،لتعزيز معايير إدارة والإبلاغ عن مدى التقدم المُحرز لناحية الاستدامة، وتوفر هذه المرحلة التجريبية دليلاً قيماً لمفهوم مكون الشحن في حاسبة الانبعاثات الكربونية CO2 Connect من “إياتا”.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي قد بدء باستخدام هذه الأداة منذ شهر يوليو للعام الجاري لرحلات المسافرين، مع تسجيل بيانات لكميات الوقود المستهلكة من قبل 57 نوعاً من الطائرات، والتي تمثل حوالي 98% من الأسطول العالمي لطائرات السفر الجوي المستخدمة حالياً.

وتستند آلية احتساب تأثير الكربون لرحلات شحن البضائع إلى معايير أكثر تعقيداً، ليس أقلها عدم القدرة على التنبؤ بالتوجيه في وقت حجز رحلة شحن جوي، بل تمتد لتتضمن مجالات أخرى من خارج قطاع الطيران.

ويعمل الاتحاد الدولي للنقل الجوي مع شركة الاتحاد للشحن على تتبع البيانات اللازمة لشحنات البضائع خلال الفترة التجريبية التي تمتد لثلاثة أشهر.

كما تقوم الاتحاد للطيران بمشاركة البيانات من الرحلات الجوية وتقديم المشورة بشأن حالات الاستخدام المختلفة لتحقيق أعلى المستويات لناحية الدقة والاتساق والشفافية.

ويهدف إياتا مع حلول منتصف عام 2023 إلى إطلاق أداة CO2 Connect لرحلات الشحن الجوي بهدف تزويد القطاع بمنهجيات دقيقة ومتسقة لكل من عمليات رحلات الركاب والشحن الجوي.

وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في مجموعة الاتحاد للطيران: “انطلاقاً من التزامنا بالابتكار، تعمل الاتحاد للشحن بنشاط على تطوير واختبار وإطلاق الحلول الواعدة لعملائها وشركائها”.

CO2 Connect لرحلات النقل الجوي للركاب

تُعدّ حاسبة CO2 Connect من إياتا من أكثر الأدوات – المتوفرة حالياً – دقة لحساب الانبعاثات الكربونية لقطاع الطيران في عمليات النقل الجوي للركاب.

وتستخدم الحاسبة معلومات حرق الوقود الفعلية والخاصة بشركات الطيران، إضافة إلى عوامل الحمولة. وهذا ما يجعل هذه الأداة متميزة عن غيرها من نماذج البيانات النظرية.

وتتوفر CO2 Connect للشركات من داخل وخارج سلسلة القيمة لقطاع السفر، مثل شركات إدارة رحلات السفر ووكالات السفر وشركات الطيران أو الشركات متعددة الجنسيات.

ويمكن لهذه الشركات الوصول إلى بيانات الانبعاثات الكربونية ذات الصلة ودمجها على نحو مخصص في أدوات وأنظمة حجز الرحلات التي يستخدمونها حالياً. كما يمكن لمديري الرحلات أو المسافرين معرفة كمية الانبعاثات لكل مسار جوي بكل سهولة. وتسمح هذه الحاسبة أيضاً بتوحيد البيانات لأغراض إعداد التقارير.