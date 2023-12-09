«إياتا» يتوقع استهلاك شركات الطيران 99 مليار غالون وقود 2024

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، أن تستهلك شركات الطيران 99 مليار غالون من الوقود خلال العام المقبل 2024.

وأضاف الاتحاد خلال فعاليات الملتقى الإعلامي العالمي، أنه من المتوقع أن تصل القيمة الوسطية لكيروسين الطائرات إلى 113.8 دولار للبرميل في العام المقبل.

وأشار إلى أنه لابد من إنشاء إطار عالمي لتعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام في جميع المناطق حتى تنخفض الانبعاثات الكربونية لأنواع الوقود المستخدمة في قطاع الطيران العالمي بواقع 5% بحلول عام 2030.

وتابع الاتحاد وهو الأمر الذي يتطلب إنتاج 17.5 مليار لتر (14 طن متري) من وقود الطيران المستدام للوصول إلى هذا المستوى.