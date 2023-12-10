إياتا: قطاع الطيران لعب دورا أساسيا في عمليات الإغاثة عند حالات الطوارئ

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إن قطاع الطيران لعب دورًا أساسيًا في عمليات الإغاثة في حالات الطوارئ، مشيرا إلى أنه بلغ عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الانسانية والحماية نحو 362 مليون شخص في عام 2023.

وأضاف الاتحاد أنه تم تسليم نحو 3500 طن من المساعدات من خلال قطاع الطيران استجابة للزلازل التى ضربت تركيا وسوريا خلال العام الجاري.

وتابع أنه منذ عام 2020 والجسر الجوي الإنساني للاتحاد الأوروبي قام بتسليم أكثر من 4 الآف طن من المساعدات، مؤكدا أن قطاع الشحن الجوي يلعب دورًا هاما عند الأزمات عندما لا يكون هناك وسائل نقل أخرى.