«إياتا»: صافي الأرباح المتوقعة لشركات الطيران في أمريكا الشمالية يصل إلى 14.4 مليار دولار في 2024

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، بأن أمريكا الشمالية تحافظ على مكانتها بوصفها المنطقة الرائدة من حيث الأداء المالي.

وأضافت إياتا، أن أمريكا الشمالية أول سوق يعود إلى تحقيق الربحية في عام 2022، مما ساهم في مواصلة تحقيق الأرباح في العام الحالي من خلال توفر الكفاءات، خاصة فيما يتعلق بعوامل الحمولة العالية للمسافرين.

وأشارت إياتا إلى أنه يبقي الإنفاق الاستهلاكي قوياً على الرغم من ضغوط تكاليف المعيشة.

وتابعت أن معدل الطلب على السفر الجوي في تلك المنطقة حافظ على نموه القوي، إذ تشير التوقعات لاحتمالية تجاوزه معدلات النمو في السعة حتى عام 2024.

ونوه الاتحاد بأن صافي الأرباح المتوقعة لشركات الطيران في أمريكا الشمالية ستصل إلى 14.4 مليار دولار في عام 2024.

ولفت إلى أن معدلات الطلب لعام 2024 (إيرادات الركاب لكل كيلومتر) سترتفع بنسبة 6.3% عن العام الجاري، وبنسبة 8.1% بالمقارنة مع عام 2019.