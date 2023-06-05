«إياتا»: شركات الطيران ستنقل 4.35 مليار راكب حول العالم في 2023

توقّع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) أن تنقل شركات الطيران نحو 4.35 مليار راكب حول العالم، خلال العام الحالي 2023، وهي أرقام تقترب مما تم تحقيقه في عام 2019 قبل تداعيات أزمة كورونا، بواقع 4.54 مليار.

قال ويلي والش، المدير العام لـ”إياتا”، خلال فعاليات انعقاد الاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولى للنقل الجوى، فى دورته الـ79، بالعاصمة التركية إسطنبول، إن الأداء المالي لشركات الطيران في عام 2023 يفوق التوقعات.

وأرجع والش التطورات الإيجابية في الأداء المالى المتوقع، إلى قيام الصين برفع القيود المرتبطة بـ”كوفيد-19″، في وقت سابق من العام، بالإضافة إلى أن عائدات الشحن لا تزال أعلى من مستويات ما قبل وباء كورونا، فضلًا عن اعتدال أسعار وقود الطائرات، خلال النصف الأول من العام، رغم أنها لا تزال مرتفعة.

وانطلقت، أمس الأحد، فعاليات القمة العالمية للطيران والاجتماع العام السنوي للاتحاد الدولى للنقل الجوى “إياتا” فى دورته الـ79، بالعاصمة التركية إسطنبول، وذلك في أكبر تجمُّع لقادة صناعة الطيران حول العالم.

ويجذب هذا الحدث السنوى كبار قادة الصناعة، إذ يشارك به نحو 300 شركة طيران عالمية أعضاء في اتحاد النقل الجوي الدولي بالإضافة إلى الشركاء الإستراتيجيين والشركات المصنّعة للطائرات، فضلًا عن ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالطيران.

وكان الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” قد أعلن استمرار الطلب القوي على حركة السفر عالميًّا في أبريل الماضى، والتى حققت 90.5% من مستويات ما قبل جائحة كورونا.