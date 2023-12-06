«إياتا»: شركات الطيران الأوروبية حققت ارتفاعا في الشحن الجوي خلال أكتوبر 2023

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، بأن شركات الطيران الأوروبية حققت ارتفاعاً في أحجام الشحن الجوي بنسبة 1% في أكتوبر 2023 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مسجلة أداء أقوى من ذلك المسجل في شهر سبتمبر الماضي -1.5%.

وأضاف الاتحاد أنه استفادت شركات الطيران في المنطقة من أول نمو في السعة الدولية في السوق الأوروبي منذ يناير 2022 -4.2% في سبتمبر مقابل ارتفاع 3.4% في أكتوبر.

وتابع كما استفادت الشركات من المكاسب التي تحققت نتيجة التوسع في الممر التجاري بين الشرق الأوسط وأوروبا بزيادة17.1% في أكتوبر.

وازدادت السعة بنسبة 7% في أكتوبر 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وأشار الاتحاد إلى أن الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سجلت تراجعاً في أحجام الشحن الجوي بنسبة 7.6% في أكتوبر 2023 مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما يعادل تقريباً مستوى الأداء في الشهر السابق والتى بلغت نسبته 7.7%.

وأضاف أنه استفادت شركات الطيران في المنطقة من النمو المستمر في السعة الدولية في 3 ممرات تجارية رئيسية، أفريقيا-آسيا بنمو 16.7%، وهو أكبر نمو سنوي منذ شهر مايو، والشرق الأوسط-آسيا بنسبة 10.3%، وأوروبا-آسيا بنسبة 8.5%.

كما زادت سعة الشحن المتاحة لشركات الطيران في المنطقة بنسبة 30.0% مقارنة بشهر أكتوبر 2022، مع ارتفاع سعة البدن المخصصة للشحن الجوي في رحلات الركاب مع العلم بأنه كانت الأسواق الآسيوية الرئيسية في اليابان والصين قبل عام لا تزال خاضعة إلى قيود السفر الصارمة بسبب أزمة كوفيد-19.

ونوه الاتحاد بأن شركات الطيران في أمريكا الشمالية سجلت أضعف أداء في أكتوبر، مع تراجع بنسبة 1.8% في أحجام الشحن، والذي يمثل تراجعاً عن الأداء المُسجل في شهر سبتمبر (-2.2%).

ولفت إلى أنه لم تستفد شركات الطيران في المنطقة بشكل كبير من النمو في السعة الدولية في الممر التجاري بين أمريكا الشمالية وآسيا من – 1.8% في سبتمبر إلى – 0.9% في أكتوبر، والتحسن الطفيف في سوق أمريكا الشمالية وأوروبا من – 2.7% في سبتمبر إلى – 2.1% في أكتوبر، فيما زادت السعة بنسبة 2.4% مقارنة بشهر أكتوبر 2022.