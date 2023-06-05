«إياتا»: دبي تستضيف الدورة الـ80 من اجتماع الجمعية العمومية AGM خلال 2024

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» بأنه من المقرر عقد الاجتماع العام السنوي الثمانين “AGM”، والقمة العالمية للطيران في دبي بدولة الإمارات، وذلك خلال شهر يونيو لعام 2024.

وأضاف ويلي والش، المدير العام للاتحاد، خلال انعقاد فعاليات اجتماع الجمعية العمومية الـ79 المقام حاليًّا بالعاصمة التركية إسطنبول، أن طيران الإمارات سوف تستضيف الحدث، منوهًا بأن دبي محور طيران رئيسي يربط العالم.

من جانبه قال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات، إن هذه هي المرة الأولى التى سوف تستضيف فيها الإمارات هذا الحدث العالمي لكبار قادة صناعة الطيران، مشيرًا إلى أنه تم إتخاذ هذا القرار من قِبل الجمعية العامة الـ79.