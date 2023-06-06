«إياتا» توقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة للحد من التلوث البلاستيكي

وقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة بهدف مواجهة تحديات الاستدامة في صناعة الطيران.

ويعد الحد من المنتجات البلاستيكية هو التركيز الأول للشراكة، إذ يقود برنامج الأمم المتحدة للبيئة جهود عالمية للحد من التلوث البلاستيكي.

وتعمل الشراكة على تكثيف مشاركة اياتا مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة للعمل على إنهاء التلوث البلاستيكي، كما يتطلع البرنامج للعمل مع الاتحاد على الحد من نفايات الطعام والابتعاد عن المنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الفردي.

ولفت الاتحاد إلى أنه يتم إنتاج أكثر من 400 مليون طن من البلاستيك كل عام نصفها مصصم للاستخدام مرة واحدة فقط فيما يتم تدوير 9% فقط وهو ما يجعل ضرورة إتخاذ إجراءات عالمية أمرا عاجلا.

جاء ذلك على هامش انعقاد الاجتماع العام السنوي AGM للاتحاد الدولي للنقل الجوي بالعاصمة التركية إسطنبول على مدار 3 أيام.