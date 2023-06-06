«إياتا» تتوقع وصول إنتاج الوقود المتجدد إلى 69 مليار لتر بحلول 2028

توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، أن يصل إجمالي إنتاج الوقود المتجدد إلى 69 مليار لتر (55 مليون طن) بحلول عام 2028.

وأضاف خلال فعاليات انعقاد الاجتماع العام السنوي AGM للاتحاد في دورته 79 المنعقدة في إسطنبول، أن وقود الطيران المستدام يشكل جزء من هذا الإنتاج المتزايد الذي يتم تحقيقه من خلال إنشاء مصاف الوقود الجديدة وتوسيع المرافق الحالية.

وتابع إذا وصل إنتاج الطاقة المتجددة إلى 69 مليار لتر بحلول عام 2028 كما هو متوقع، فسنكون على المسار الصحيح لتحقيق الحد المستهدف بالوصول إلى 100 مليار لتر (80 مليون طن) بحلول عام 2030.

ولفت إلى أن وصول نسبة وقود الطائرات المستدام SAF إلى 30 % من إجمالي إنتاج الوقود المتجدد يعني أن القطاع لديه القدرة على تحقيق 30 مليار لتر (24 مليون طن) من

الوقود الطائرات المستدام بحلول عام 2030.

وقال ويلي والش، المدير العام لاتحاد النقل الجوي الدولي، إن الزيادة المتوقعة في الإنتاج مشجعة للغاية، لكن الأمر يحتاج إلى دعم الحكومات لضمان وصول الوقود المستدام للحصة الإنتاجية المطلوبة، ويتطلب ذلك في المقام الأول تقديم حوافز للإنتاج لدعم عملية تحول الطاقة في قطاع الطيران.

ونوه بأن هناك حاجة للمزيد من التنويع في الأساليب والمواد الأولية المتاحة لإنتاج وقود الطائرات المستدام.

ولفت إلى أنه في حال تم تطبيق هذه الإجراءات بنجاح سنضمن أن مستويات الإنتاج المتوقعة لعام 2028 ستكون متوافقة بشكل واقعي مع خارطة الطريق نحو صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050، وهو أمر في غاية الأهمية لأننا نعتمد على وقود الطائرات المستدام لتوفير نحو 62 % من الانخفاض المستهدف في الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن هناك العديد من الاتجاهات الداعمة لهذه النظرة المتفائلة فعلى سبيل المثال، تضاعف إنتاج وقود الطائرات المستدام 3 مرات في عام 2022 ليصل إلى نحو 300 مليون لتر في الوقت نفسه هناك إقبال أكبر من جانب المنتجين على مشاريع الوقود المتجدد.

وذكر والش أن هناك أكثر من 130 مشروعا للوقود المتجدد تضم أكثر من 85 منتجاً في 30 دولة.