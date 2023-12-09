«إياتا» تتوقع ارتفاع عدد الرحلات الجوية إلى 40.1 مليون رحلة خلال 2024

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إنه من المتوقع ارتفاع عدد الرحلات الجوية إلى 40.1 مليون رحلة، خلال عام 2024، متجاوزًا عدد الرحلات المسجلة في عام 2023 بنحو 36.8 مليون رحلة، وفي 2019 بواقع 38.9 مليون رحلة جوية.

وأضاف الاتحاد أنه يستمر الطلب العالي على الرحلات الجوية والقدرة الاستيعابية المحدودة بسبب مشكلات سلسلة التوريد المستمرة في خلق ظروف عرض وطلب داعمة لنمو العائدات، إذ من المتوقع نمو عائدات نقل الركاب بنسبة 1.8%، مقارنةً بعام 2023.

وتابع الاتحاد أنه ينعكس توازن العرض والطلب في مستويات الكفاءة العالية التي يُظهرها القطاع، إذ من المتوقع أن تبلغ قيمة عامل الحمولة 82.6% في عام 2024، ما يمثل تحسنًا طفيفًا عن قيمته البالغة 82% في عاميْ 2023 و2019.