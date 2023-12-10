«إياتا»: الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط ضمن أبرز المخاطر التي تهدد أداء شركات الطيران في أوروبا

أفاد الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، بأن التوقعات تشير إلى إمكانية تحقيق منطقة أوروبا أداءً عاليا مع نهاية عام 2023، على الرغم من مشكلات السعة المختلفة والقيود المفروضة على التوريد.

وأضاف الاتحاد، أنه من المتوقع أيضًا تحسن صافي الربح بشكل طفيف، في ظل التوقعات التي تشير لاستمرار الطلب القوي على السفر الجوي في عام 2024.

ويري الاتحاد أن المخاطر الرئيسية التي تهدد أداء المنطقة تتمثل في سوق العمل الضيق والحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ونوه الاتحاد بأن صافي الأرباح المتوقعة لشركات الطيران في منطقة أوروبا لعام 2024، ستصل إلى 7.9 مليار دولار بزيادة 3.3% عن العام الجاري.