«إياتا»: استمرار تعافي قطاع السفر الجوي في شهر يونيو 2023

كشف الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عن استمرار تعافي قطاع السفر الجوي في شهر يونيو 2023.

وارتفع إجمالي حركة السفر الجوي (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) في يونيو 2023 بنسبة 31.0% مقارنةً بشهر يونيو 2022.

وعلى المستوى العالمي، بلغ إجمالي حركة المسافرين لعام 2023 نسبة 94.2% من المستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19 في عام 2019.

وارتفع إجمالي حركة المسافرين في النصف الأول من عام 2023، بنسبة 47.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

سجلت حركة السفر المحلية ارتفاعاً لشهر يونيو 2023 بنسبة 27.2% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي، فيما سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.1% مقارنة بشهر يونيو 2019.

وسجلت حركة السفر المحلية ارتفاعاً في الطلب بلغ 33.3% في النصف الأول من عام 2023، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 33.7% قياساً بالمستويات المسجلة في شهر يونيو 2022 حيث أظهرت جميع الأسواق نموًا قويًا، ووصلت نسبة إجمالي حركة المسافرين إلى 88.2% من مستويات يونيو 2019.

كما سجلت حركة السفر الدولية في النصف الأول من عام 2023 ارتفاعاً بنسبة 58.6% وذلك بالمقارنة مع النصف الأول من عام 2022.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا): “سجل موسم السفر الصيفي في نصف الكرة الشمالي انطلاقة قوية في يونيو مع مضاعفة نمو الطلب، وتجاوز متوسط ​​عامل الحمولة نسبة 84%، الطائرات ممتلئة وهو خبر سار لشركات الطيران والاقتصادات المحلية، كما هو كذلك بالنسبة للوظائف المعتمدة على السفر والسياحة، وهو الأمر الذي يجعل عملية التعافي المستمر للصناعة مفيدة للجميع”.

أسواق الركاب الدولية

حققت شركات الطيران في آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 128.1 % في حركة المسافرين في يونيو 2023 مقارنةً بشهر يونيو 2022، وهو أقوى معدل سنوي بين المناطق.

كما زادت السعة بنسبة 115.6%، وزاد عامل الحمولة بواقع 4.6 نقطة مئوية ليصل إلى 82.9%.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة في حركة المسافرين بنسبة 14.0% مقارنة بشهر يونيو 2022.

وزادت السعة بنسبة 12.6%، فيما ارتفع عامل الحمولة 1.1 نقطة مئوية ليصل إلى 87.8%، وهو ثاني أعلى معدل بين المناطق.

وسجلت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 29.2% مقارنة بشهر يونيو من العام الماضي.

كما زادت السعة بنسبة 25.9%، وعامل الحمولة 2.0 نقطة مئوية لتصل إلى 79.8%.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا الشمالية ارتفاعًا في حركة المسافرين بنسبة 23.3 % في يونيو 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2022.

وزادت السعة بنسبة 19.5%، وعامل الحمولة 2.7 نقطة مئوية ليصل إلى 90.2%، وهو أعلى معدل بين المناطق.

وشهدت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية زيادة في حركة المسافرين خلال شهر يونيو 2023 بنسبة 25.8% مقارنة بالشهر نفسه من عام 2022، وزادت السعة لشهر يونيو بنسبة 25.0%، وعامل الحمولة 0.6 نقطة مئوية ليصل إلى 84.8%.

وسجلت شركات الطيران الأفريقية زيادة في حركة المسافرين بنسبة 34.7% في يونيو 2023 مقارنة بشهر يونيو بالعام الماضي، وهي ثاني أعلى نسبة زيادة بين المناطق.

زادت السعة في شهر يونيو بنسبة 44.8%، فيما انخفض عامل الحمولة بنسبة 5.1 نقطة مئوية إلى 68.1%، وهو أدنى مستوى بين المناطق.

وكانت افريقيا المنطقة الوحيدة التي شهدت انخفاضًا في عامل الحمولة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أسواق السفر المحلية

وتراجعت حركة السفر المحلية في أستراليا بنسبة 1.7% في يونيو مقارنة بالعام الماضي.

وكانت السوق المحلية الوحيدة التي شهدت انخفاضًا في حركة المسافرين على أساس سنوي في يونيو، رغم أن حركة المسافرين ظلت أعلى بنسبة 3.9% من مستويات ما قبل الجائحة.

وارتفعت حركة السفر المحلية في الهند بنسبة 14.8% في يونيو، وكان أعلى بنسبة 1.3% عن مستويات يونيو 2019.

وأضاف والش: “رغم ازدياد الطلب على السفر إلا أنه كان من الممكن أن يكون أعلى من الرقم الحالي، والطلب يفوق قدرة نمو شركات الطيران.

وتابع أن المشاكل التي تم تسجيلها في سلاسل التوريد في قطاع الطيران تعني أن العديد من الشركات لم تستلم طائراتها الجديدة الأكثر ملائمة للبيئة، والتي توقعوا دخولها إلى الخدمة.

في الوقت الذي يسجل فيه توقف عدد من الطائرات في الصيانة بانتظار قطع الغيار.

أما فيما يتعلق بالأساطيل الجوية الموجودة في الخدمة، فإن بعض مزودي خدمات الملاحة الجوية لم يكن بالمرونة والقدرة الكافية لتلبية الطلب على السفر”، موضحاً بأن “التأخير وتغيير الجداول الزمنية للرحلات أمر محبط للركاب وشركات الطيران في آن معاً، ولا يمكن للحكومات الاستمرار في تجاهل مساءلة مقدمي خدمات الملاحة الجوية في الوقت التي تضع فيها بعض الأنظمة عبء حقوق الركاب على شركات الطيران وحدها.