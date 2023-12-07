«إياتا»: استمرار انتعاش الطلب على الرحلات الجوية خلال أكتوبر بارتفاع 31.2%

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، عن استمرار انتعاش الطلب على الرحلات الجوية خلال شهر أكتوبر الماضي، إذ شهد إجمالي حركة السفر الجوي ارتفاعا بنسبة 31.2% مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2022.

وأضاف أنه وصل إجمالي حركة المسافرين حول العالم إلى نسبة 98.2% من مستويات ما قبل أزمة كوفيد-19.

ولفت إلى أن حركة السفر المحلي شهدت ارتفاعا بنسبة 33.7% خلال شهر أكتوبر مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022، مرجعا ذلك للنمو في الصين، والذي تجاوز المعدلات المسجلة في أكتوبر 2019 بنسبة 4.8%.

وتابع إن حركة السفر الدولية ارتفعت بنسبة 29.7% مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي، إذ شهدت جميع الأسواق مكاسب على أساس سنوي.

وسجلت إيرادات الركاب لكل كيلومتر للرحلات الدولية نمواً بنسبة 94.4% مقارنة مع مستوياتها في شهر أكتوبر من عام 2019، وفقا للاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إنه حقق قطاع السفر الجوي نتيجة قوية خلال شهر أكتوبر تجعله في أقرب نقطة له على الإطلاق من استكمال تعافي حركة السفر بعد الأزمة الصحية العالمية.

وأضاف أنه لا تزال حركة السفر في الأسواق المحلية تفوق مستوياتها خلال فترة ما قبل الأزمة.

وأكد أن الطلب الدولي على الرحلات الجوية يشهد الآن تعافياً ملحوظا، ولكن بوتيرة أبطأ من السابق.

ونوه بأنه انخفض الطلب الدولي لشركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنسبة 19.5% مقارنة مع عام 2019، مرجعا ذلك إلى الرفع المتأخر للقيود المتعلقة بكوفيد-19 في أجزاء من المنطقة، بالإضافة إلى المشروعات التجارية والاضطرابات السياسية.