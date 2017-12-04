إياتا: ارتفاع الطلب العالمي على الرحلات الجوية 7%

خالد بدر الدين أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الإثنين، أن الطلب العالمي على السفر بالطائرات قفز 7.2% في أكتوبر الماضى، بعد أن تأثر سلبا بسبب الأعاصير التى اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر سبتمبر هذا العام. وذكرت وكالة رويترز أن الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران زادت 7.2%



خالد بدر الدين

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، اليوم الإثنين، أن الطلب العالمي على السفر بالطائرات قفز 7.2% في أكتوبر الماضى، بعد أن تأثر سلبا بسبب الأعاصير التى اجتاحت الولايات المتحدة الأمريكية خلال شهر سبتمبر هذا العام.

وذكرت وكالة رويترز أن الطاقة الاستيعابية لشركات الطيران زادت 7.2% بينما قفز معامل الحمولة، الذي يقيس نسبة شغل المقاعد على الطائرات إلى 80.8% ويتوقع اتحاد إياتا أن يواصل الطلب على السفر بالطائرات الاتجاه الصعودي خلال العام القادم.

ويرى ألكسندر دي جونياك الرئيس التنفيذي لاتحاد إياتا أن الأحوال الجوية السيئة في منطقة الأمريكتين كان لها تأثير مؤقت فحسب على قوة الطلب علي السفر التي استمرت خلال العام الجارى.