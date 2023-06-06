إياتا: ارتفاع إجمالي حركة السفر الجوي 45.8% أبريل الماضي

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) استمرار نمو الطلب في قطاع السفر الجوي خلال شهر أبريل 2023.

وارتفع إجمالي حركة السفر الجوي في أبريل الماضي (ويُقاس بإيرادات الركاب لكل كيلومتر) بنسبة 45.8% مقارنة بشهر أبريل 2022.

وعلى المستوى العالمي، بلغ إجمالي حركة المسافرين الآن 90.5% مقارنة بالمستويات المسجلة قبل جائحة كوفيد-19، وبلغت نسبة عامل الحمولة 81.3% فقط، بواقع 1.8نقطة مئوية أقل من المستويات المسجلة قبل الجائحة.

فيما سجلت حركة السفر المحلية في شهر أبريل ارتفاعاً بنسبة 42.6% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وتعافى القطاع بالكامل، بينما سجلت زيادة بنسبة 2.9% عن المستويات المسجلة في أبريل 2019.

وارتفعت حركة السفر الدولية بنسبة 48.0% مقارنة بشهر أبريل 2022 حيث سجلت جميع الأسواق نمواً جيداً، وخاصة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وبلغت إيرادات الركاب لكل كيلومتر 83.6% من المستويات المسجلة في أبريل 2019.

وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، واصلت حركة المسافرين نموها خلال شهر أبريل 2023، وعلى نحو ينسجم مع النمو الذي شهدته خلال الربع الأول من العام الجاري.

ويشير انخفاض التضخم وتنامي ثقة المستهلكين في معظم دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إضافة إلى انخفاض أسعار وقود الطائرات، إلى استمرار الطلب القوي على السفر الجوي والتخفيف من الضغوط المرتبطة بالتكلفة”.

حققت شركات الطيران في منطقة آسيا والمحيط الهادئ زيادة بنسبة 192.7% في حركة المسافرين الدولية في أبريل 2023 مقارنة بأبريل 2022.

كما زادت السعة بنسبة 145.3% وعامل الحمولة بواقع 13.2 نقطة مئوية ليصل إلى 81.6%.

وسجلت شركات الطيران الأوروبية زيادة في حركة المسافرين بنسبة 22.6 % مقارنة بشهر أبريل 2022، في حين زادت السعة بنسبة 16.0%، وعامل الحمولة بواقع 4.5 نقطة مئوية لتصل إلى 83.3%. وهو ثاني أعلى معدل على مستوى المناطق.

فيما شهدت شركات الطيران في الشرق الأوسط زيادة بنسبة 38% في حركة المسافرين خلال أبريل 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. وارتفعت السعة بنسبة 27.8%، وعامل الحمولة بواقع 5.6 نقطة مئوية ليصل إلى 76.2%.

كما ارتفعت حركة المسافرين في شركات الطيران في أمريكا الشمالية بنسبة 34.8% في أبريل 2023 مقارنة مع الفترة ذاتها لعام 2022، بينما ارتفعت السعة بنسبة 26.5% وعامل الحمولة بواقع 5.2 نقطة مئوية ليصل إلى 83.8%، وهو أعلى معدل بين المناطق.

وارتفعت إيرادات الركاب لكل كيلومتر بنسبة 0.4% عن المستويات المسجلة في أبريل 2019.

وحققت شركات الطيران في أمريكا اللاتينية ارتفاعاً في حركة المسافرين بنسبة 25.8% خلال أبريل 2023 مقارنة بالفترة ذاتها لعام 2022.

وزادت السعة بنسبة 26.4%، بينما انخفض عامل الحمولة بواقع 0.4 نقطة مئوية ليبلغ 83.1%.

وسجلت شركات الطيران الأفريقية ارتفاعاً بنسبة 53.5% في حركة المسافرين في أبريل 2023، مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، وهو ثاني أكبر ارتفاع على مستوى المناطق.

وشهدت السعة في أبريل 2023 زيادة بنسبة 50.0٪ وعامل الحمولة بواقع 1.6 نقطة مئوية ليبلغ 69.8%، وهو الأدنى على مستوى المناطق.

في الصين ارتفعت حركة المسافرين بنسبة 536.2٪ في أبريل 2023 مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق، مسجلة زيادة بنسبة 6.0% عن المستويات المسجلة في الفترة نفسها من عام 2019.

وفي الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع الطلب المحلي لشركات الطيران الأمريكية بنسبة 5.5٪ في أبريل 2023 وزاد بنسبة 3.3٪ عن المستويات المسجلة في أبريل 2019.

وأضاف والش أنه مع اقتراب بدء موسم السفر ستشهد المطارات وشركات الطيران في نصف الكرة الشمالي زيادة في أعداد المسافرين.

وتابع أنه تعمل شركات الطيران جاهدة لتوفير تجربة سفر سلسة بالرغم من التحديات التي تواجه سلسلة التوريد وغيرها من التحديات التشغيلية، ويؤسفنا أن نرى الإجراءات التي تتخذها بعض الحكومات والتي تركز من خلالها على فرض العقوبات بدلاً من تيسير السفر، وتعد إجراءات الحكومة الهولندية لتقييد حركة المسافرين من خلال الحد من عمليات السفر في مطار سخيبول بشكل أحادي الجانب وغير المبرر، أحد الأمثلة على مثل هذه الإجراءات”.

وأوضح أنه يغفل البعض ممن يركزون على تنظيم حقوق الركاب، حقيقة أن لائحة الاتحاد الأوروبي رقم 261 لم تؤدي إلى الحد من حالات تأخير الرحلات، إذ إن فرض عقوبات على شركات الطيران يزيد من تكاليف هذه الشركات ولكن لا يساهم معالجة حالات التأخير الناجمة عن عوامل خارجة عن سيطرة هذه الشركات، مثل إدارة الحركة الجوية غير الفعالة أو وجود نقص في موظفي خدمات الملاحة الجوية.

ولتحسين تجربة السفر في دول أوروبا فإنه من لابد من تنفيذ مشروع المجال الجوي الموحد للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

أما فيما يخص الحكومات الأخرى التي تركز على تنظيم حقوق الركاب، فيجب عليها عدم تكرار الأخطاء التي حدثت مسبقاً والاستفادة من تجربة أوروبا.