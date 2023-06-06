إياتا: إيفون مانزي ماكولو تترأس مجلس محافظي الإتحاد لمدة عام

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، عن تولي Yvonne Manzi Makolo الرئيس التنفيذى لشركة طيران روندا، مهامها كرئيسة لمجلس محافظي الاتحاد لمدة عام إعتبارًا من اختتام الاجتماع السنوي المنعقد حاليًا.

وأضاف الاتحاد خلال فعاليات انعقاد الاجتماع العام السنوي AGM في دورته 79 بإسطنبول، أن “ماكولو” هي أول أمرأة تحصل على هذا الدور.

وقالت Yvonne Manzi Makol، إن الاتحاد يلعب دورا هاما لكافة شركات الطيران سواء كانت صغيرة أو كيانات كبري، معربة عن سعادتها لتولي هذه المهام خاصة مع تركيز الاتحاد على أفريقيا بهدف توحيد أصحاب المصلحة في القارة لتعزيز مساهمة الطيران في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للقارة السمراء.

ومن جانبه، قال ويلي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إنه يتطلع للعمل مع ماكولو مع إعادة بناء القوي العاملة للطيران وتعزيز المعايير العالمية.

كما أعلن الاتحاد، أن Pieter Elbers الرئيس التنفيذي لشركة IndiaGo، سيعمل كرئيس مجلس الإدارة في يونيو 2024 بعد إنتهاء ولاية ماكولو.