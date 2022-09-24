«إياتا»: أسعار البترول المرتفعة ستنعكس على التذاكر.. وعودة مسار ربحية الشركات خلال 2023

قال والي والش المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي، إن أسعار النفط المرتفعة حاليا ستنعكس بالتأكيد على أسعار تذاكر الطيران، متوقعا أن تعود الشركات إلى تسجيل معدلات ربحية في 2023.

جاء ذلك خلال كلمة “والش” بالقمة المالية العالمية للاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا” والتي استضافتها العاصمة القطرية الدوحة هذا العام، بمشاركة كبار المسئولين وخبراء صناعة الطيران على مستوى العالم.

وأضاف “والش” خلال كلمته بالقمة: “الضرائب لا تستخدم بشكل خاص في تقليل الكربون وبالتالي هي لا تضيف شيئا للبيئة”.

ويرى أن مكاسب الحفاظ على البيئة أقل من مخاطر توقف التواصل بين العالم من خلال الطيران، متوقعا ألا تشهد الخطوط الجوية طائرة تعمل بنظام الهيدروجين قبل عام 2040 أو 2050.

وأكد أن دراسات عديدة أشارت إلى أن إغلاق الحدود لم يفعل شيئا لحماية المواطنين، فعلى سبيل المثال سياسة الصين نحو “صفر كوفيد” أفقدتها موقعها كمركز طيران عالمي.

ولفت إلى أن عملية الاستدامة في قطاع الطيران أمر بالغ الأهمية لكنه يتعارض مع سياسة فرض الضرائب على شركات الطيران جراء عدم الالتزام بخفض الانبعاثات الكربونية.