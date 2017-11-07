بورصة وشركات

إى فاينانس: ٥٦٪ زيادة فى قيم المدفوعات الإلكترونية الحكومية خلال عام

من سبتمبر ٢٠١٦ إلى سبتمبر ٢٠١٧ مها أبوودنقال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية الحكومية، إن قيمة المدفوعات المالية الحكومية التى تتم بشكل إلكترونى زادت بنحو ٥٦٪ خلال العام الممتد من سبتمبر ٢٠١٦ إلى سبتمبر ٢٠١٧ .خلال مؤتمر صحفى ال
7 نوفمبر، 2017 7 نوفمبر، 2017

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من سبتمبر ٢٠١٦ إلى سبتمبر ٢٠١٧ 


مها أبوودن

قال المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشأت المالية الحكومية، إن قيمة المدفوعات المالية الحكومية التى تتم بشكل إلكترونى زادت بنحو ٥٦٪ خلال العام الممتد من سبتمبر ٢٠١٦ إلى سبتمبر ٢٠١٧ .

خلال مؤتمر صحفى اليوم بمقر الشركة اليوم بالقرية الذكية، أكد سرحان أن نسبة الزيادة خلال الربع الأول من عام ٢٠١٧ ، بلغت ٨٨٪ ، كما زاد عدد عمليات الدفع الالكترونى بنسبة ٣٨٪ خلال نفس العام ، وزادت بنسبة ٤٨٪ خلال الربع الاول من عام ٢٠١٧ .

وأشار سرحان ، إلى أن قيم التحصيل الإلكترونى زادت بنحو ٨٨٪ خلال نفس العام ، كما زاد عدد عمليات التحصيل الالكترونى بنسبة ٨٥٪ .

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