إى فاينانس وسيسكو تحتفلان بمرور خمس سنوات على الشراكة‎

خاص المالاحتفلت كل من شركة إي فاينانس الشركة المصرية الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الالكتروني وشركة سيسكو مصر الرائدة عالميا في مجال الشبكات، بمرور 5 سنوات على الشراكة الناجحة بينهما وحصول شركة إى فاينانس على أعلى شهادات سيسكو المعتمدة في كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ياسر القاضي وز

خاص المال

احتفلت كل من شركة إي فاينانس الشركة المصرية الرائدة في مجال الدفع والتحصيل الالكتروني وشركة سيسكو مصر الرائدة عالميا في مجال الشبكات، بمرور 5 سنوات على الشراكة الناجحة بينهما وحصول شركة إى فاينانس على أعلى شهادات سيسكو المعتمدة في كافة مجالات تكنولوجيا المعلومات، وذلك بحضور ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واجتازت شركة إي فاينانس الاختبارات المخصصة للحصول على شهادات سيسكو الاحترافية في الشبكات، وجاء هذا الاحتفال تتويجاً لشركة إي فاينانس لحصولها على 3 شهادات تقنية في هذا المجال، بالإضافة إلى كونها الشريك الوحيد في مصر وأفريقيا الحاصل على شهادة تشغيل وإدارة شبكات الحوسبة السحابية من شركة سيسكو.

وأُعلن خلال الاحتفالية عن حصول شركة اي فاينانس على 3 شهادات تقنية من قائمة تخصصات الخبراء Master specializations ” في كل مجالات تكنولوجيا المعلومات من شركة Cisco وهي في مجالات (بناء شبكات الحوسبة السحابية – بناء وتشغيل أمن شبكات تكنولوجيا المعلومات – بناء وتشغيل تكنولوجيا مراكز خدمة العملاء والهواتف الشبكية) بالإضافة إلى كونها الشريك الوحيد في مصر الحاصل على تشغيل وإدارة شبكات الحوسبة السحابية من شركة سيسكو

ومن جانبه، أعرب ياسر القاضي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن سعادته بمرور 5 سنوات على الشراكة بين شركة سيسكو العالمية وشركة إى فاينانس، قائلا “إن شراكة كهذه لم تكن بالسهلة أو البسيطة، ولكنها تتطلب الكثير من الجهد والتعاون ليثمر هذا التعاون عن 3 شهادات معتمدة في أهم مجالات تكنولوجيا المعلومات، والتي ستسهم بشكل فعال في خلق مجتمع رقمى واقتصاد رقمى متكامل.

وقال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة e-Finance ” عن فخره بالشراكة المتميزة مع شركة سيسكو، مؤكدا أن ما تحقق يعد إنجازا تاريخيا على أرض الواقع، وجاء التكريم اليوم تتويجا لهذه الشراكة المتميزة، مشيرا إلى أنه تم تكليل مجهود أكثر من ثلاث سنوات لتصبح الآن شركتنا هي أعلى شريك فني لشركة Cisco في جميع مجالات الاتصالات، ليس فقط محليا ولكن على مستوى قارة أفريقيا والشرق الأوسط نظرا لحصول الشركة على 3 من أعلى الشهادات الرائدة في شركة سيسكو، وهو ما يعد تحديا كبيرا أمام أي شريك لتحقيق هذا الإنجاز في القريب العاجل”.