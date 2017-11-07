إى فاينانس: ميكنة ٩٥٧ وحدة حسابية تابعة للدولة خلال ٣ أشهر

مها أبوودنقالت شركة إى فاينانس، شركة تشغيل تكنولوجيا المؤسسات المالية الحكومية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة انتهت من ميكنة ٩٥٧ وحدة حسابية ، خاصة بالرقابة المالية على الصرف بالوحدات الحكومية ، خلال الثلاث أشهر الماضية ، أغسطس وسبتمبر وأكتوبر. وأشارت الشركة فى بيان وزعته اليوم قبيل ب

مها أبوودن

قالت شركة إى فاينانس، شركة تشغيل تكنولوجيا المؤسسات المالية الحكومية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة انتهت من ميكنة ٩٥٧ وحدة حسابية ، خاصة بالرقابة المالية على الصرف بالوحدات الحكومية ، خلال الثلاث أشهر الماضية ، أغسطس وسبتمبر وأكتوبر.

وأشارت الشركة فى بيان وزعته اليوم قبيل بدء مؤتمرها الصحفى بالقرية الذكية، إلى أن عدد الوحدات المحاسبية التى تم ميكنتها ، ضمن مشروع ميكنة الموازنة العامة الذى تتبناه الحكومة لأحكام الرقابة على الصرف ، بلغ ٢٤٥٧ وحدة لنحو ٦٣٥ هيئة موازنية.

وأضافت أن المشروع شمل حتى الآن تدريبا نحو ٤٠٠ مدرب من وزارة المالية حتى يتمكنوا من تدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية ، والذين يبلغ عددهم ١١ ألف موظف حكومى مستخدم للمنظومة.

وقالت الشركة إن البرنامج الى قسمين ، الاول يشمل نظام اعداد الموازنة واصدار بيان اعداد الموازنة العامة للدولة ، وقد انتهت الدولة بالتعاون مع الشركة من اعداده بالكامل ، والثانى نظام تطبيق الموازنة وتفعيل الرقابة على الصرف وسوف يتم الانتهاء منها فى مارس المقبل .