إى فاينانس: غرفة عمليات مميكنة ستفتح قريبا بوزارة الزراعة

مها أبوودنقالت شركة إى فاينانس، شركة تشغيل تكنولوجيا المؤسسات المالية الحكومية، اليوم الثلاثاء، إنها انتهت من أعمال تجهيز غرفة عمليات مميكنة بشكل كامل فى وزارة الزراعة. وأشارت الشركة خلال مؤتمر صحفى بمقر الشركة اليوم بالقرية الذكية، إلى أن وزارتى التخطيط والزراعة ستفتتحان الغرفة قريبا.

مها أبوودن

قالت شركة إى فاينانس، شركة تشغيل تكنولوجيا المؤسسات المالية الحكومية، اليوم الثلاثاء، إنها انتهت من أعمال تجهيز غرفة عمليات مميكنة بشكل كامل فى وزارة الزراعة.

وأشارت الشركة خلال مؤتمر صحفى بمقر الشركة اليوم بالقرية الذكية، إلى أن وزارتى التخطيط والزراعة ستفتتحان الغرفة قريبا.

وأوضحت أن هدف الشركة هو استخراج كافة الاحصائيات والتقارير اللحظية التى تمكن متخذ القرار من التعامل مع أى مشكلة أو اتخاذ القرارات السليمة.

وأعلنت الشركة أنها انتهت من تركيب وتشغيل الأجهزة بالمديريات والإدارات الزراعية، فى إطار المشروع الحكومى الخاص بحصر وميكنة الحيازات الزراعية ، وبلغ عددهم ٢٥ مديرية ، و٢٩٩ ادارة زراعية ، خلال الفترة من ١٨ يوليو حتى ٢ أغسطس ٢٠١٧.

وقالت الشركة إن المشروع يستهدف حصر وميطنة المساحات والمحاصيل المنزرعة، وتقديم خدمات الدعم لـ٧ مليون مزارع ، سواء دعم الأسمدة أو دعم المواد البترولية .