إى فاينانس تُصدر أول شحنة SIM كارد لأفريقيا

❐ الانتهاء من 1.5 مليون بطاقة دفع وخصم لصالح «البريد» العام الجارى سهير محمد وسيد بدرتستعد شركة إى فينانس لتشغيل المنشآت المالية لتصدير أول شحنة بطاقات محمول Sim Card، لدولة أوغندا، منتصف العام الجاري.وقال محمود كمال رئيس مركز إصدار البطاقات بالشركة، أنها استهدفت السوق الأفريق

❐ الانتهاء من 1.5 مليون بطاقة دفع وخصم لصالح «البريد» العام الجارى

سهير محمد وسيد بدر

تستعد شركة إى فينانس لتشغيل المنشآت المالية لتصدير أول شحنة بطاقات محمول Sim Card، لدولة أوغندا، منتصف العام الجاري.

وقال محمود كمال رئيس مركز إصدار البطاقات بالشركة، أنها استهدفت السوق الأفريقية، فى ظل ارتفاع طاقتها الإنتاجية من البطاقات، وقدرة المركز على تلبية احتياجات السوق المحلية وتحقيق فائض.

وتولت «إى فينانس» إصدار كروت البنزين الذكية، وكروت المعاشات وبرنامج تكافل وكرامة .

أوضح «كمال» فى تصريحات لـ«المال»، على هامش مؤتمر سيمليس شمال أفريقيا، الذى عقد بالقاهرة الأسبوع الماضي، أن أول شحنة سيتبعها اتفاقات أخرى مع شركات اتصالات بالقارة السمراء، مؤكدًا أن التوجه نحوها جزء أساسى من استراتيجية الشركة المستقبلية، خاصة بعدما دشنت خط إنتاج جديد لشرائح الهاتف المحمول.

وحول السوق المصرية، قال: «نجحت إى فينانس فى الحصول على مناقصة إصدار كروت الشحن للشركة المصرية للاتصالات، كما أننا بصدد التوصل لاتفاق مع شركات أخرى، فى السوق المحلية لإصدار Sim Card، ومن المتوقع أن يكون ذلك خلال النصف الثانى أيضًا».

ولفت إلى أن الطاقة الإنتاجية الحالية للشركة تبلغ نحو 4.5 ملايين بطاقة بنكية، و6 ملايين Sim Card للهواتف المحمولة.

وأضاف أنه من المقرر أن تصدر الشركة 1.5 مليون بطاقة، لصالح الهيئة القومية للبريد خلال العام الجاري، بين بطاقات مدفوعة مقدمًا وبطاقات خصم، ضمن الاتفاق الموقع مع البريد لإصدار 9 ملايين بطاقة لعملائه، منها 3 ملايين بطاقة مدفوعة مقدمًا، و6 ملايين بطاقة خصم ،وتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع مع هيئة البريد، خلال 4 سنوات.