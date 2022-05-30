«إى فاينانس» تواصل استبدال كروت المعاشات الزرقاء بـ «ميزة»

أعلنت مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، عن بدء إصدارها كروت “ميزة” لاستبدالها بكروت صرف المعاش الزرقاء التى قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وذلك بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى والبنك الزراعي المصري، استمرارا للشراكة الناجحة بين المجموعة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، حيث التحول من الصرف اليدوي للمعاشات إلى الصرف الإلكتروني باستخدام بطاقات الصراف الآلى.

وتقوم الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصرف ما يقرب من 22 مليار جنيه شهريا لنحو 10.7 مليون صاحب معاش ومستفيد، وجميعهم يتعاملون من خلال الكروت المصرفية “ميزة” باستثناء مليون مستفيد يحملون الكروت الزرقاء والتى أوشكت صلاحيتها على الانتهاء، وبدأت عمليات استبدالها بكروت “ميزة” من خلال 1700 مقر للاستبدال بما فيها مقرات البنك الزراعى.

من جانبه، قال اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن التعاون مع مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، يأتي استكمالاً لجهود التعاون المشترك منذ 2009 حيث المشاركة فى تنفيذ توجيهات المجلس القومى للمدفوعات والبنك المركزى المصرى، بشأن مستهدفات التحول الرقمى المالى فى مصر.

من جهته، أعرب إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية عن اعتزازه بالشراكة مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، كاشفا عن استعداد شركة “إي كاردز” التابعة لمجموعة ” اي فاينانس” ، لإصدار وتشغيل وإدارة المليون كارت “ميزة” المعاشات المتبقي تحويلهم لبطاقات “ميزة” لخدمة وتلبية الإقبال المرتقب على كروت “ميزة” المعاشات بالتعاون مع كل من بنك مصر والبنك الزراعى المصرى، وفى ضوء توجيهات البنك المركزى المصرى بسرعة الانتشار والتوسع فى الاعتماد علي شبكة المدفوعات القومية “ميزة”.

وأوضح محمود كمال، العضو المنتدب لشركة “إي كاردز”، أنه فى ظل مبادرة البنك المركزي المصرى للشمول المالي، فقد بدأت الشركة عام 2021 بالتعاون مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية والبنوك المصرية لتحويل البطاقات القديمة إلى بطاقات “ميزة” من خلال إصدار وإدارة وتشغيل مايقرب من مليون بطاقة “ميزة” المعاشات وتوزيعها من خلال مكاتب الهيئة على مستوى الجمهورية.

وأضاف أن البطاقات الجديدة تستخدم في السحب النقدي من خلال 20 ألف ماكينة صارف آلي كما يتم استخدامها في المشتريات ودفع الخدمات الحكومية، كما تسمح لحاملها أن يستفيد من الخدمات المصرفية التي يقدمها البنك.