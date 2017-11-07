إى فاينانس تطلق كارتا ذكيا متعدد التطبيقات لأول مرة بمصر

فى كايرو أى سى تى
مها أبوودن
تطلق شركة إى فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشات المالية الحكومية، كارتا ذكيا جديدا يتم إطلاقه لأول مرة فى مصر ، وهو كارت متعدد التطبيقات.
وقال إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس، إن الشركة ستطلق الكارت رسميا فى مؤتمر كايرو أى سى تى ، الذى ينعقد خلال الفترة من ٣ حتى ٦ ديسمبر المقبل .
كشف سرحان خلال مؤتمر صحفى منعقد الآن بمقر الشركة بالقرية الذكية، أن الشركة تجرى حاليا ، الاختبارات النهائية على الكارت، وهو عبارة عن كارت يتضمن زر ينتقل من تطبيق الى تطبيق بمجرد الضغط عليه .
وأشار سرحان إلى أن الكارت سيدخل السوق المصرى للمرة الأولى ومن الممكن أيضا أن يشتمل الكارت على عدد مختلف من الحسابات البنكية للمستخدم ، كما انه من الممكن اضافة تطبيق خدمة عليه ، كالدعم النقدى ايضا .