إى فاينانس: تسليم ٢ مليون شريحة لشبكة we فى ديسمبر

مها أبوودنقال المهندس إبراهيم سرحان رئيس شركة إى فاينانس ،شركة تشغيل المنشات المالية الحكومية، اليوم الثلاثاء، إن شركته ستقوم بتسليم شركة شبكة المحمول الرابعة (we) , نحو ٢ مليون سيم كارد (خط) خلال الفترة التى ينعقد فيها مؤتمر كايرو أى سى تى من ٣ إلى ٦ ديسمبر المقبل .وخلال مؤتمر صحفي منعقد

مها أبوودن

قال المهندس إبراهيم سرحان رئيس شركة إى فاينانس ،شركة تشغيل المنشات المالية الحكومية، اليوم الثلاثاء، إن شركته ستقوم بتسليم شركة شبكة المحمول الرابعة (we) , نحو ٢ مليون سيم كارد (خط) خلال الفترة التى ينعقد فيها مؤتمر كايرو أى سى تى من ٣ إلى ٦ ديسمبر المقبل .

وخلال مؤتمر صحفي منعقد بمقر الشركة، بالقرية الذكية، أكد سرحان أن بطاقات السيم كارد كلها مصنعة داخل مركز البطاقات التابع للشركة، وهو أكبر مركز بطاقات فى الشرق الأوسط ، وتكلفت قيمة معداته العام الماضى نحو ٢ مليون يورو .

وقال سرحان، إن شركته تقوم بالتفاوض مع عدد آخر من مشغلى خدمات الموبايل، لتصنيع السيم كارد، وتستهدف الشركة من هذا المشروع إلى تخفيف الضغط على الاحتياطى النقدى، باستبدال تصنيع البطاقات باستيرادها من الخارج.