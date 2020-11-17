«إى فاينانس» تستعد لطرح حصة من أسهمها فى البورصة بالربع الأول من 2020

كشف إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إى فاينانس» إنه من المنتظر تنفيذ عملية طرح حصة من أسهمها فى البورصة خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر وزارة المالية للاحتفال بالاطلاق الفعلى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، المنعقد أمس، أن جمعية عمومية للشركة ستنعقد خلال شهر فبراير المقبل للتصويت على ملامح عملية الطرح.

يذكر أنه حال تنفيذ عملية طرح شركة إى فاينانس بالبورصة فى الربع الأول فسيكون بداية استئناف برنامج الطروحات الحكومية الذى تم إرجاء تنفيذه – وكان مقررًا مطلع العام الحالى – بسبب تداعيات جائحة كورونا على الأسواق المالية.

وكانت الحكومة قد اختارت تحالف بنكى الاستثمار فاروس ورينساس كابيتال لإدارة طرح حصة من شركة إى فاينانس بالبورصة، إلى جانب تعيين مكتب بيكرتيلى للاستشارات عن الأوراق المالية «وحيد عبدالغفار وشركاه» مستشارًا لتحديد القيمة العادلة، إضافة إلى مكتب زكى هاشم، محامون وقانونيون، مستشارًا قانونيًا للإصدار.

ويتوزع هيكل ملكية شركة إى فاينانس بين بنوك: الاستثمار القومى بنسبة %69 والأهلى المصرى %9 ومصر %9 والباقى موزع ما بين شركتى المصرية للبنوك EBC، والمصرية للمشروعات الاستثمارية بحصص متفاوتة.

يشار إلى أن الحكومة أعلنت مارس 2018 للمرة الأولى عن برنامج طرح حصص من حزمة شركات حكومية، لكن جرى تأجيل البرنامج عدة مرات منذ ذلك الحين بسبب الظروف غير المواتية.

وتضمن البرنامج طرح حصص من شركات عديدة بارزة منها إى فاينانس، وأبو قير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، وبنك القاهرة.