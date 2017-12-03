إى فاينانس تستثمر 2 مليون يورو فى مركز البطاقات

❏ تسليم we 2 مليون شريحة محمول.. وإطلاق أول كارت ذكى متعدد التطبيقات بالمعرض ❏ «المالية» حققت إنجازًا فى ميكنة الموازنة.. وانتهاء الشيكات الورقية فى 30 نوفمبر ❏ %56 ارتفاعاً بقيمة المتحصلات الحكومية إلكترونيًّا خلال عام ❏ تسليم 1.5 مليون بطاقة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة&raq

❏ تسليم we 2 مليون شريحة محمول.. وإطلاق أول كارت ذكى متعدد التطبيقات بالمعرض

❏ «المالية» حققت إنجازًا فى ميكنة الموازنة.. وانتهاء الشيكات الورقية فى 30 نوفمبر

❏ %56 ارتفاعاً بقيمة المتحصلات الحكومية إلكترونيًّا خلال عام

❏ تسليم 1.5 مليون بطاقة للمستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»

❏ جار اختبار كروت شحن العدادات الذكية بالتعاون مع شركات الكهرباء



مها أبو ودن

ضخّت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية «إى فاينانس» استثمارات بقيمة 2 مليون يورو فى استيراد أجهزة مركز البطاقات التابع لها الذى يعمل على إصدار البطاقات الخاصة بالمعاشات والرواتب.

قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنها عدّلت استراتيجيتها خلال المرحلة الماضية، لتتمشى مع الخطة الحكومية للتحول نحو الشمول الرقمى، حيث قامت بتدريب أعداد كبيرة من المهندسين العاملين بالشركة، مما أهّلها للحصول على الشهادة البلاتينية للشراكة من سيسكو لحلول شبكات الاتصالات مع بداية العام الحالى، وهى أعلى شهادة للشراكة فى الشرق الأوسط.

وأوضح سرحان، فى حوار، لـ«المال»، أن التعاون مع القطاع الحكومى نحو تطبيق استراتيجية الشمول الرقمى دفع الشركة أيضًا لتعزيز قدراتها التكنولوجية لمواكبة التطورات المتلاحقة، بالإضافة إلى فتح 4 خطوط أعمال جديدة، تمثل أحدها فى مركز البطاقات الذى يعتبر أكبر مركز لإنتاج البطاقات فى الشرق الأوسط، وكذلك بطاقات السيم كارد الخاصة بالهواتف المحمولة، ويبدأ عمله بتسليم 2 مليون كارت للشبكة الرابعة للمحمول we المملوكة للشركة المصرية للاتصالات، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر كايرو آى سى تى، بالإضافة إلى إطلاق أول كارت ذكى متعدد التطبيقات بالسوق المحلية.

ورأى أن مشروع إنتاج شرائح المحمول من خلال مركز بطاقات الشركة يستهدف تخفيف الضغط على الاحتياطى النقدى من خلال تصنيعها بمصر، وقامت الشركة باستيراد الأجهزة اللازمة لتصنيعها باستثمارات بلغت 2 مليون يورو.

وتابع: أن من أبرز المشروعات التى تعكف الشركة على تنفيذها حاليًّا بالتعاون مع الحكومة هو ميكنة الموازنة العامة للدولة ومنظومة المدفوعات والمتحصلات الحكومية من الضرائب والجمارك والتأمينات، وكذلك مدفوعات الموردين.

وأكد سرحان أن أواخر الشهر الماضى يعتبر حدثًا تاريخيًّا، إذ شهد وقف التعامل نهائيًّا عبر الشيكات الورقية فى المحاسبة الحكومية، مما يغلق بابًا كبيرًا للفساد، كما أن الادعاء بأن التوقيعات على الشيكات غير متطابقة أصبح ضربًا من الماضى؛ لأنه سيصبح لكل مستخدم كلمة مرور خاصة به.

وقال إن الشركة انتهت، خلال الـ3 أشهر الماضية، من ميكنة 957 وحدة حسابية، تابعة للرقابة المالية على مستوى الصرف بالوحدات الحكومية، مقدرًا عدد الوحدات المحاسبية المطورة إلكترونيًّا حتى الآن ضمن مشروع ميكنة الموازنة العامة الذى تتبناه الحكومة لإحكام الرقابة على الصرف 2457 وحدة لنحو 635 هيئة موازنية.

وذكر أن مشروع تحديث الموازنة إلكترونياً أسفر عن تأهيل نحو 400 مدرب من وزارة المالية؛ حتى يتمكنوا من تدريب جميع العاملين بالوحدات الحسابية، والبالغ عددهم 11 ألف موظف حكومى مستخدم للمنظومة.

ونوّه بأن البرنامج ينقسم إلى شقين، الأول يشمل نظام إعداد الموازنة وإصدار البيان الخاص بها، الأمر الذى انتهت الدولة من إعداده بالكامل بالتنسيق مع الشركة، والثانى نظام تطبيق الموازنة وتفعيل الرقابة على الصرف، وسينتهى مارس المقبل.

وألمح إلى ارتفاع قيمة المدفوعات المالية الحكومية أونلاين من سبتمبر 2016 وحتى سبتمبر الماضى، بنسبة بلغت %56 مشيرًا إلى أن نسبة الزيادة خلال الربع الأول من عام 2017 بلغت %88 كما زادت عدد عمليات الدفع الإلكترونى بنسبة %38 خلال نفس العام، وزادت بنسبة %48 خلال الربع الأول من عام 2017.

وأضاف سرحان: “أن نسبة التحصيل الإلكترونى فى عام 2016 زادت بنسبة %747 للمؤسسات، وبلغت 43.1 مليار جنيه فى عام 2016، وفى الجمارك زادت النسبة إلى %83 من الحصيلة الإلكترونية وبلغت 20.2 مليار جنيه”.

وتوقَّع زيادة معدلات التحصيل الإلكترونى مع نهاية العام الحالى إلى الحد الأقصى بعد وقف التعامل بالشيكات الورقية.

وتابع قائلًا: تستهدف إى فاينانس تقديم خدمات متميزة ذات جودة عالية باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية فى مجال المدفوعات الحكومية، بالتعاون مع وزارة المالية ومركز الدفع والتحصيل الإلكترونى بها.

واستطرد: بفضل مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى نجحت “إى فاينانس” فى تصدر شركات الدفع والتحصيل الإلكترونى بعد تجهيزه على أعلى مستوى وضخ ملايين الجنيهات فى بناء بنية تحتية متطورة تتمثل فى مركز رئيسى، وآخر احتياطى يحتوى كل منهما على أحدث الأجهزة والخوادم لتقديم أفضل مستوى من الخدمات وفقًا للمواصفات العالمية وقواعد البنك المركزى.

وأضاف: “أن إى فاينانس باعتبارها الذراع التكنولوجية لوزارة المالية فى مجال الدفع والتحصيل الإلكترونى لعبت دورًا كبيرًا فى إنجاح المنظومة كخطوة أولى للتحول إلى المجتمع اللا نقدى وإرساء دعائم الشمول المالى”.

وأكد حرص الشركة للعام الخامس على تنظيم مؤتمر يهدف إلى تبادل الأفكار وتطوير وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونى بما يحقق تحسين السياسات المالية والنقدية وفق أحدث القياسات العالمية؛ وذلك لخدمة الاقتصاد المصرى والتيسير على مجتمع المتعاملين مع الحكومة المصرية.

إلى جانب احترام سرية وخصوصية بيانات الجهات المختلفة والتى تحتفظ بها تلك الجهات، حيث لا تختص المنظومة سوى بالمدفوعات التى يطلب المتعاملون مع الجهات الحكومية تنفيذها بطريقة إلكترونية.

وأفاد بأن شركته نجحت فى تسليم أكثر من مليون ونصف المليون بطاقة ذكية للمستفيدين من برنامج الدعم الحكومى النقدى (تكافل وكرامة).

يُذكر أن “تكافل وكرامة” هو أحد البرامج التى تتبناها الحكومة بعد سلسلة الإجراءات الإصلاحية والاقتصادية التى بدأت تنفيذها ويسعى للتصدى للفقر المدقع وكفالة احتياجات كبار السن والمعاقين وتحسين نوعية الحياة للأسر الفقيرة. ويستهدف البرنامج مليونًا ونصف المليون أسرة فقيرة بها من 7 إلى 7.5 مليون مواطن، بالإضافة للمستفيدين الحاليين من معاش الضمان والمساعدات المالية الأخرى والذين وصلوا لـ2.6 مليون مواطن.

ونوّه بأن الشركة نجحت فى إتمام منظومة التدريب للمتعاملين مع “تكافل وكرامة” من خلال التدريب النظرى والعملى معًا، حيث شملت مرحلة التدريب النظرى الشروط والقواعد الخاصة ببرنامج تكافل وكرامة وشرح كل جوانب المشروع النظرية على مدار يوم واحد.

بينما امتد التدريب العملى على مدار يومين تم خلالها توزيع أجهزة التابلت على المتدربين وتسليمهم اسم المستخدم الخاص به وكلمة السر، والتدريب على كيفية التسجيل على المنظومة، وإرسال الاستمارات.

وأردف بأن الشركة انتهت أيضًا من رقمنة كل مدفوعات المعاشات والرواتب الحكومية، وأطلقت خدمات التحصيل الإلكترونى لفواتير المياه، وتقوم حاليًّا باختبار كروت شحن العدادات الذكية، بالتعاون مع شركات الكهرباء.

وأوضح أن شركته قامت بإطلاق التحصيل الإلكترونى للجمارك والضرائب منذ عام 2009، ونجحت فى إجراء تسويات مالية لحسابات الحكومة بطريقة إلكترونية لمبالغ تخطّت الـ700 مليار جنيه، خلال الفترة من 2009 وحتى تاريخه، الأمر الذى حقّق للحكومة المصرية منظومة سريعة ودقيقة للتدفقات المالية؛ دعمًا للموازنة العامة للدولة.

وأضاف أن الشركة حققت نجاحًا فى مجال الدفع الإلكترونى للمعاشات بواقع 6 ملايين مستحق معاش، و5.5 مليون موظف بالدولة.

يُذكر أن “إى فاينانس” شركة متخصصة بمجال نظم الدفع الإلكترونى وخدمات تطوير وتكامل الأعمال للقطاعات المالية والحكومية فى بيئة عمل آمنة ووفقًا لمعايير الأمان المتبعة دوليًّا.

ويتوزع هيكل مساهميها بين بنك الاستثمار القومى بنسبة %70، والبنك الأهلى المصرى بـ%10، ونفس النسبة لـبنك مصر، وشركة بنوك مصر.