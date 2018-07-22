«إى فاينانس» تدير أول منصة للمشروعات الصغيرة

أحمد الدسوقىفازت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية «إى فاينانس»، بإدارة وتشغيل أول منصة إلكترونية من نوعها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر، والتى سيتم إطلاقها نهاية الشهر المقبل.وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة و

أحمد الدسوقى

فازت شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية «إى فاينانس»، بإدارة وتشغيل أول منصة إلكترونية من نوعها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر فى مصر، والتى سيتم إطلاقها نهاية الشهر المقبل.

وقالت نيفين جامع، الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر – فى تصريحات خاصة لـ «المال» – إنه تم عمل مناقصة لإدارة المنصة وفازت بها «إى فاينانس»، لافتة إلى أنه سيتم عمل مناقصة أخرى لاختيار شركة متخصصة لتسويقها خلال الفترة المقبلة.

وتعود فكرة إنشاء منصة إلكترونية إلى أبريل 2017 حينما أصدر رئيس الوزراء السابق المهندس شريف إسماعيل، قرارًا بإنشاء الجهاز.

ولفتت «جامع « إلى أن المنصة تضم حتى الآن نحو 60 جهة، بينها بنوك وشركات تأجير تمويلى ومتناهى الصغر، علاوة على جامعات ومراكز تدريب، بالإضافة إلى مكاتب استشارية لدراسات الجدوى، متوقعة زيادة عدد المشاركين فى المنصة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت إلى أنه على مدار الشهور الماضية تم عقد اجتماعات شهرية مع مسئولين بالبنك المركزى بخصوص المنصة الإلكترونية التى يولى لها «المركزى» اهتمامًا كبيرًا.

وعن الهدف من المنصة، أكدت نيفين جامع، أن المنصة تقدم كل المعلومات والخدمات والبرامج المطروحة من الجهات والمؤسسات الحكومية والجمعيات الأهلية وجمعيات رجال الأعمال والقطاع الخاص إلى أصحاب المشروعات الصغيرة ورواد الأعمال والشركات الناشئة؛ مما سيساعد على الترويج لهذه الخدمات بين الشباب وأصحاب المشروعات، ويسهم فى دعم وتنمية هذا القطاع الحيوى لتحقيق المزيد من فرص العمل.

وأوضحت أن الجهاز عقد ورشة عمل للتعريف بمنصة المشروعات، وتمت دعوة ما يزيد على 300 جهة من شركاء التنمية (بنوك، وجمعيات، ومراكز تدريب)، بهدف تعريف كل الجهات المهتمة بهذه النوعية من المشروعات بالمنصة.

وتابعت: «يعمل فى المنصة حاليًا أكثر من 20 موظفًا ما بين متخصصين فى تكنولوجيا المعلومات والبيزنس»، لافتة إلى أنه تم العمل على المنصة لأكثر من 6 أشهر.